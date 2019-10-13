التوقعات الأسبوعية لسعر البيتكوين و سعر 8300 دولار يحمل زيادة جديدة ، فبعد ان ارتفع السعر من مستويات متدنية في الايام السابقة من هذا الاسبوع، صحح سعر البيتكوين انخفاضًا حادًا أدنى من 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر حاليًا فوق منطقة الدعم الرئيسية عند المستوى 8300 دولار. كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8420 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات. يجب أن يظل السعر أعلى من مستويات الدعم 8300 دولار و 8250 دولار لبدء زيادة جديدة على المدى القريب. اما الان فيكافح سعر البيتكوين ليحافظ على مكاسبه التي تتجاوز 8300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يحتاج BTC إلى تجاوز مستويات المقاومة 8500 و 8550 دولار للاستمرار في الارتفاع.

التوقعات الأسبوعية لسعر البيتكوين

خلال الأسبوع الماضي ، تحرك البيتكوين بصعود قوي فوق مستوى المقاومة البالغ 8300 دولار و 8350 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع زوج BTC / USD أكثر من 5 ٪ وكسر مستويات المقاومة 8500 دولار و 8700 دولار. كان هناك إغلاق أعلى من 8500 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 (4 ساعات). تم تشكيل قمة شهرية جديدة بالقرب من مستوى 8934 دولارًا ، وفي وقت لاحق بدأ السعر في حركة هبوطية حادة.

كسر السعر مستويات الدعم 8800 دولار و 8500 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 7663 دولار إلى 8934 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8420 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD. تداول الزوج حتى تحت منطقة الدعم 8350 دولار.

في الوقت الحالي ، يعمل السعر على توحيد الخسائر فوق منطقة الدعم البالغة 8300 دولار. يبدو أن هناك دعم قوي يتشكل بالقرب من مستوى 8300 دولار ومتوسط ​​100 المتحرك البسيط (4 ساعات). فإن مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7663 إلى 8934 دولار هو أيضا بالقرب من 8300 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون منطقة الدعم البالغة 8300 دولار ، فقد ينتقل سعر البيتكوين مرة أخرى إلى منطقة هبوطية.

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تقع منطقة الدعم الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 8250 دولار ، والذي دونه يمكن أن يتحرك نحو مستوى 8000 دولار. على الجانب العلوي ، هناك عقبة رئيسية تتشكل بالقرب من مستويات 8500 دولار و 8550 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتماسك سعر بيتكوين حاليًا فوق منطقة الدعم الرئيسية عند المستوى 8300 دولار. طالما لا يوجد إغلاق يومي دون مستوى 8300 دولار ، فهناك فرص كبيرة لزيادة جديدة فوق منطقة المقاومة التي تبلغ 8500 دولار على المدى القريب.