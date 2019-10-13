كيف يمكنك شراء البيتكوين و العملات الرقمية عن طريق بطاقات الإئتمان ؟

في حال كنت تريد عزيزي القاريء شرح مماثل بالصورة لخطوات شراء البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى عن طريق (بطاقة الائتمان / بطاقة الخصم) من من منصات Coinbase أو Coin mama أو CEX أو غيرها ، برجاء إخبارنا في صندوق التعليقات أسفل المقال . والآن الجزء الأخير من الموضوع . حول الأسئلة العامة المحيطة بعملية شراء البيتكوين عن طريق الـ Credit Card أو Debit Card . إذا كنت لا تزال مشوشًا بعض الشيء ، فلا بأس بذلك ، حيث أن شراء عملات البيتكوين تعتبر عملية صعبة نسبيا ، ولهذا السبب قمنا بكتابة هذا الموضوع . يجب أن يجيب قسم الأسئلة الشائعة أدناه على جميع أسئلتك المتبقية . ما هي المخاطر التي تنطوي عليها عند شراء عملات البيتكوين من خلال بطاقة الائتمان؟

بادئ ذي بدء ، تأكد من أن الشركة أو المنصة التي سوف تشتري منها تتمتع بسمعة طيبة ومنظمة خاضعة للقوانين ، فمن المحتمل أن تقوم الشركات المحتالة الوهمية التي تبيع عملات البيتكوين بجمع معلومات عن بطاقات الإئتمان (راجع (credit card fraud) الاحتيال في بطاقات الائتمان ) ويمكن أن تستخدم هذه الشركة معلومات بطاقتك الإئتمانية في شراء عمليات احتيالية باستخدام بطاقتك. ولقد أبلغ بعض المستخدمين عن تكبدهم لرسوم نقدية متقدمة ، لذا عليك دائما أن تتأكد من فهم كيفية تعامل شركة مقدم الخدمة بطاقة الإئتمان الخاصة بك مع شراء عملات البيتكوين. ما هي الفوائد والمزايا المتعلقة بالموضوع ؟ يعد الشراء باستخدام بطاقة الـ debit أو credit card إحدى أسهل الطرق لشراء عملات البيتكوين ، وأيضا تعتبر واحدة من أسرعها ، وذلك نظرًا لأن معظم الناس يفهمون كيفية التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان والخصم ، فقد يكون من الأسهل على المشترين من ذوي المعرفة التقنية الأقل استخدام بطاقات الائتمان لشراء عملات البيتكوين.

حسنا ما هي عيوب هذه الطريقة إذن ؟

من الصعب شراء كميات كبيرة من عملات البيتكوين باستخدام بطاقة الـ debit أو credit card ، وأيضا تعتبر رسوم الخدمة أعلى بسبب خطر الاحتيال وعمليات النصب .

PRO TIP نصائح تحذيرية :

هل تريد شراء كميات أكبر من عملات البيتكوين؟ حسنا يمكنك الشراء باستخدام حساب مصرفي وستوفر رسومًا ، ما هي الطريقة ؟!

حسنا … سنحاول مناقشة هذا الموضوع في مقال خاص مستقبلا ..برجاء توخي كل الحذر من هذه العمليات. هل يمكنني شراء عملات البيتكوين عن طريق بطاقة ائتمان مسروقة؟

هذا الأمر غير ممكن لأنك لن تنجح في تجاوز إختبار التحقق من الهوية ID verification ، كما إنها مسألة غير قانونية أيضًا بالطبع ، لذا يجب ألا تفعل ذلك أو تحاول فعله على الإطلاق . هل يمكنني شراء بيتكوين باستخدام بطاقة ائتمان مجهولة anonymously ؟

هذا الأمر غير قانوني ولن تجتاز إختبار التحقق من الهوية أيضا.

هل يمكنني شراء بيتكوين باستخدام بطاقة خصم مسبقة الدفع؟

حسنا .. لن تسمح لك معظم منصات تداول العملات الرقمية باستخدام بطاقة الخصم المباشر المدفوعة مسبقًا pre-paid debit card ، ولكن لشراء عملات البيتكوين باستخدام بطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا ، يتعين عليك شراءها وتبادلها محليًا باستخدام موقع LocalBitcoins ” إحذر التعامل بدون خبرة على الإطلاق “.

ربما نحاول تغطية هذه النقطة في موضوع منفصل مستقبلا . إذا لم تكن حدود شراء البيتكوين مرتفعة بما يكفي بالنسبة لي ، فهل يمكنني شراء عملات البيتكوين من منصات تداول عملات رقمية متعددة؟ نعم بالطبع يمكنك فعل ذلك. على سبيل المثال ، إذا كانت حدود شراء البيتكوين في منصة CoinMama قليلة جدًا بالنسبة لك ، فيمكنك شراء 150 دولارًا كل إسبوع ، وكذلك فتح حساب في منصة Coinbase وشراء 150 دولارًا إضافيًا منها . لماذا كان شراء عملات البيتكوين عن طريق بطاقة الائتمان عملية صعبة؟ حسنا سؤال هام ، حيث أن مدفوعات بطاقات الائتمان قابلة للعكس reversible ، في الواقع لا يتلقى التجار الأموال من مدفوعات بطاقات الائتمان إلا بعد مرور 60 يومًا على تمرير البطاقة. ونظرًا لأن معاملات البيتكوين لا رجعة فيها ، فمن الخطورة بالنسبة للتاجر أن يبيع عملات البيتكوين لمدفوعات بطاقات الائتمان ، و لكن لقد وجدت الشركات طرقًا جديدة لمنع الغش والحمد لله ، فقد جعل ذلك الأمر أكثر سهولة للشراء باستخدام مدفوعات بطاقات الائتمان ، وذلك بالطبع كما يتضح من العديد من الخيارات المذكورة أعلاه. هل من المخاطرة التخلي الإعلان عن هويتي من أجل شراء عملات البيتكوين ؟ Advertisements اممم ..ربما .. فذلك الأمر يعتمد على مدى ثقتك في منصات تداول العملات الرقمية ..تمامًا مثل أي معلومات تعلن عنها عبر الإنترنت ، هناك دائمًا خطر إحتمالية اختراقها أو سرقتها من موقع الويب الذي تقدم هذه الهوية إليها. أحد الأشياء التي تحدث لمنصات تداول البيتكوين الشهيرة بشكل مستمر هو أنها تتعرض للهجوم ومحاولات الإختراق على طول الخط ، ولذلك لدى بعض المنصات القوية بعض من أفضل الإجراءات الأمنية والحماية المعمول بها للحماية من اختراق معلوماتك الشخصية. ولكن في النهاية هناك دائما خطر مع أي شيء متعلق بالمعلومات عبر الإنترنت ، حتى موقع ياهو الشهير نفسه تم اختراق المعلومات على 500 مليون حساب سرقت Yahoo was hacked. إذن كيف يمكنني تحديد أفضل طريقة لشراء البيتكوين عن طريق بطاقة الإئتمان؟ في النهاية فإن أفضل طريقة لذلك هي القراءة والبحث خلف كل منصة تداول ، وتأكد من العثور على منصة تدعم بلدك في خدمتها بالفعل ولها رسوم خدمة لا بأس بها بالنسبة لك ، وأنت حر أيضًا في تجربة العديد من منصات التداول لمعرفة ما التي سوف تفضلها في النهاية واستخدام الأفضل بالنسبة لك. بعض الأسئلة المتكررة الأخيرة : هل يمكنك شراء كمية أقل من بيتكوين واحد؟

نعم بالطبع ، من الممكن شراء أقل من بيتكوين واحد.

كل عملة بيتكوين واحدة قابلة للقسمة على ثمان أرقام عشرية 8th decimal ، مما يعني أنه يمكن تقسيم كل عملة بيتكوين واحدة إلى 1000000000 قطعة ، وتسمى كل وحدة من البيتكوين ، أو 0.00000001 من البيتكوين ، تحت إسم ساتوشي. عند شراء الـ Bitcoin ، ليس عليك شراء عملة بيتكوين كاملة ويمكنك بسهولة شراء أقل من عملة واحدة. ستتيح لك معظم منصات تداول البيتكوين إمكانية تحديد مقدار العملة الورقية التي ترغب في إنفاقها لشراء عملات البيتكوين ، وفي المقابل تبيع لك المبلغ المعادل من البيتكوين ، على سبيل المثال ، إذا كانت عملة البيتكوين الواحدة تساوي قيمة 250 دولارًا ، وكنت ترغب في شراء كمية من البيتكوين بقيمة 125 دولارًا ، فسوف تتلقى 0.50 بيتكوين – وذلك على افتراض أنه لا توجد رسوم خدمة مثلا. وعلى العكس من ذلك ، فإن معظم الشركات وسطاء تجارة البيتكوين يسمحون لك أيضًا بتحديد مقدار البيتكوين الذي تريده ، وستقوم المنصة بتحصيل ما يعادل من العملة الورقية ، فعلى سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في شراء 0.25 بيتكوين و كان الواحد بيتكوين يساوي 300 دولار ، فسيتم محاسبتك على 75 دولارًا.

لذا ، نعم بالطبع ، من الممكن 100 ٪ شراء أقل من عملة بيتكوين واحدة ، والشركات مثل منصة Coinbase ستتيح لك شراء ما قيمته أقل من دولار واحد من البيتكوين على سبيل المثال. هل يجب أن أترك عملات البيتكوين الخاصة بي في منصات التداول بعد الشراء؟



نوصي حقًا بتخزين أي عملات بيتكوين تريد الحفاظ عليها آمنة في محفظة رقمية تملكها ، حيث أنه تم اختراق العديد من منصات تداول بيتكوين وفقدت أموال العملاء ، ولذلك إذا كنت لا ترغب في الوقوع ضحية لمثل عمليات الإختراق هذه فإن أسهل طريقة هي تخزين العملات الرقمية في محفظة تتحكّم بها ، وستجد في موقعنا الخليج 365 الإخباري مواضيع حول المحافظ الرقمية وطرق تخزين البيتكوين و العملات الرقمية . حسنا هل يمكنك بيع البيتكوين على بطاقة الإئتمان الخاصة بي مباشرة ؟ من بين منصات التداول التي قمنا بإدراجها ، توجد منصة CEX.io هي الوحيد التي تسمح لك ببيع عملات البيتكوين على بطاقة الائتمان الخاصة بك. هل يمكن أن تنخفض رسوم شراء عملات البيتكوين باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان يوما ما؟ على الاغلب لا ، حيث تتقاضى معالجات الدفع مثل شركات Visa و Mastercard و American Express نسبة 2.9 في المائة على الأقل لكل معاملة ، ولذلك فإن أي منصات تداول تبيع عملة البيتكوين مقابل مدفوعات بطاقة الإئتمان سوف تكبدك دفع هذه الرسوم دائمًا ، وذلك بالإضافة إلى أن المنصة نفسها تفرض رسوم أكثر قليلاً من أجل تحقيق ربح ، ولكن قد تنخفض الرسوم في حالة قيام بعض منصات تداول البيتكوين بإنجاز صفقة مع شركة لمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان من أجل الحصول على رسوم أقل. لازال هناك سؤال آخر .. إذن هل يمكنني شراء عملة رقمية أخرى باستخدام هذه الطريقة؟ امممم ..ذلك الأمر يعتمد في الأساس على منصة التداول التي تشتري منها حيث أن منصة Coinbase ، على سبيل المثال ، نسمح لك بشراء عملات الـ litecoins و Ethereum عن طريق بطاقة الائتمان ، في حين أن منصة Coinmama ، من ناحية أخرى ، تدعم شراء عملات الـ Bitcoin ، litecoin ، و Ethereum و cardano ، في حين أن منصة Binance تعطي خيارات أخرى بإمكانية شراء XRP Token أيضا بالإضافة إلى عملات البيتكوين و الإيثيريوم و اللايت كوين . وإذا كنت ترغب في شراء عملات رقمية أخرى أقل شهرة ، فيمكنك دائمًا شراء عملات البيتكوين باستخدام الطرق الموضحة أعلاه وتداولها للحصول على العملات الرقمية الأخرى في منصات تداول أخرى مثل Binance أو Changelly أو Kraken أو Poloniex …إلخ .

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