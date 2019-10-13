التوقعات الأسبوعية لسعر Ethereum و ETH يحتفظ بدعم هام ، ف سعر ETH بدأ في تصحيح هبوطي حاد بعد تداوله في سعر 198 دولارًا. يحتفظ السعر حاليًا بمنطقة دعم مهمة بالقرب من مستوى 180 دولار. كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع دعم بالقرب من 188 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات، قد يمتد الزوج في انخفاضه باتجاه منطقة الدعم 175 دولار قبل زيادة جديدة. يكافح سعر Ethereum للحفاظ على ميله الصعودي مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين.

التوقعات الأسبوعية لسعر Ethereum

في الأسبوع الماضي ، بدأت ETH ارتفاعًا قويًا فوق مستوى المقاومة 175 دولار أمام الدولار الأمريكي. كسر الزوج منطقة المقاومة 185 دولار واستقر فوق المتوسط المتحرك البسيط 100. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب فوق مستوى المقاومة 190 دولار. أخيرًا ، تم تداول السعر بالقرب من مستوى 200 دولار وتم تشكيل أعلى مستوى شهري جديد بالقرب من مستوى 198 دولار.

في وقت لاحق ، كان هناك انخفاض حاد في Ethereum وتداول السعر تحت منطقة الدعم 185 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ من الموجة الرئيسية الأخيرة من أدنى مستوى عند 167 دولار إلى 198 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع دعم بالقرب من 188 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD. ارتفع السعر حتى دون مستوى الدعم 182 دولار.

في الوقت الحالي ، يتماسك السعر بالقرب من منطقة الدعم 180 دولارًا. فإن مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ من الموجة الرئيسية الأخيرة من أدنى مستوى 167 دولار إلى 198 دولار يحمي الخسائر أيضا. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 180 دولار ، فهناك فرص لتراجع ممتد نحو منطقة الدعم 175 دولار في المدى القريب.

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على الجانب الصاعد ، توجد مقاومة فورية بالقرب من منطقة 185 دولار. إذا كان هناك اختراق ناجح فوق مستوى المقاومة 185 دولار ، فهناك فرص لزيادة جديدة. تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 190 دولار ، فوقها يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع نحو مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 200 دولار.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum يكافح من أجل البقاء في اتجاه صعودي فوق منطقة الدعم 180 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك اتجاه هابط نحو منطقة الدعم التالية 175 دولار. ومع ذلك ، طالما أن السعر أعلى من مستوى الدعم 175 دولارًا ، فقد يرتد مرة أخرى.

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