قناة TON من تيليغرام تتوقف مؤقتًا، وتزيل كل السجلات

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - بعد تلقي إنذار حديث من المنظمين في الولايات المتحدة، تأخذ قناة تيليغرام خاصة لشبكة تيليغرام المفتوحة (TON) استراحة.

توقف مؤقت لمزيد من الوضوح

في ١٢ أكتوبر، أعلنت قناة TON Board على تيليغرام عن توقف مؤقت للعمل بسبب زيادة مستوى عدم اليقين التنظيمي.

وقامت TON Board أيضًا بحذف جميع المشاركات السابقة على قناة تيليغرام، مما يجعل الإعلان الأخير هو المنشور الوحيد على القناة في وقت كتابة المقالة.

وكما هو موضح في وصف القناة، TON Board هي قناة خاصة أنشأها المستثمرون في TON وكذلك لمالكي غرام الرئيسيين في المستقبل. وتحتوي القناة على حوالي ٢٤٠٠ مشترك في وقت كتابة المقالة.

وفي الإعلان، صرح TON Board أنه يأخذ استراحة لتحليل المعلومات الجديدة وتكييف السياسات. وأشارت القناة أنهم يخططون للعودة بمجرد أن يكونوا أكثر وضوحًا حول الوضع القانوني لـ TON وغرام، بالإضافة إلى نوع من التحليلات المسموح بها والتي يمكن نشرها عنهم.