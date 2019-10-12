الرئيس التنفيذي لشركة بيتماين: قد لا يؤدي تنصيف بيتكوين التالي إلى سوق صعودي

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - يعتقد جيهان وو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيتماين الصينية العملاقة في مجال التعدين، أن تنصيف المكافأة التالي لكتلة بيتكوين (BTC) قد لا يؤدي إلى سوق صعودية، لكن سعر العملة سينمو على المدى الطويل.

ووفقًا لتقرير موقع أخبار المجال الصيني "إيت بي تي سي" نشر يوم ١١ أكتوبر، وقد أدلى وو بتصريحاته خلال القمة العالمية للتعدين الرقمي التي عقدت في فرانكفورت.

قد يكون المضاربون على الصعود متأخرين هذه المرة

وفقًا للتقرير، أوضح وو أن سوق العملات المشفرة يتحرك في دورات، وهذه المرة قد لا تبدأ المرحلة الصعودية التالية بعد التنصيف. كما أنه واثق من أنه يجب على هواة العملات المشفرة من منظور طويل الأجل الاستثمار في أجهزة التعدين، مضيفًا:

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"هناك العديد من أوجه عدم اليقين، ولكن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في تعدين العملات المشفرة. إذا كنت من القائمين بالتعدين، فلن أتوقف عن التعدين، لكنني سأستمر في الاستثمار في معدات التعدين. ونحن الآن في تصحيح قصير الأجل للسعر. ووجود منظور طويل الأجل أمر مهم. فإذا بقي سعر بيتكوين دون تغيير بعد النصف، فيجب تحسين كفاءة المعدات الموجودة لتحقيق التوازن بين الكفاءة وقوة الحوسبة."

منظور طويل الأجل

وعد وو أيضًا بأن تدخل دوائر النانومتر المتكاملة الخمس الخاصة بالتعدين في الشركة إلى الإنتاج الضخم في أوائل عام ٢٠٢٠، في حين أن ثلاث شرائح نانومتر قيد الإنتاج بالفعل. علاوة على ذلك، ذكر أن الشركة أنشأت مراكز إصلاح يتوقع أن تقلل من وقت الإصلاح إلى ثلاثة أيام بنهاية عام ٢٠١٩.

وأكد وو أيضًا أن بيتماين ستطلق خريطة التعدين الرقمي العالمية، وهي خدمة ستربط أصحاب أجهزة التعدين بأصحاب مزارع التعدين، وأكاديمية آنت ترينينغ - وهي خدمة التدريب على التعدين.