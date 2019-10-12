مدير تنفيذي في فيديليتي: نحن حريصون للغاية حول أين نقدم العملات المشفرة

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - قالت كاثلين ميرفي، رئيسة الاستثمار الشخصي في شركة الخدمات المالية الأمريكية فيديليتي إنفستمنت، إن الشركة لا تقدم عملات مشفرة على منصات تداول الأفراد لحماية عملائها.

وعبّرت مورفي عن هذا الشعور خلال مقابلة مع سي إن بي سي نُشرت يوم ١١ أكتوبر. وبعد أن سأل جري المُقابلة متى تتوقع من المستخدمين أن يتاجروا بالعملات المشفرة "بطريقة هادفة" على منصة فيديليتي، أجابت مورفي:

"أنت تعرف، نحن حريصون على ذلك. لذا، بينما نعتمد العملات المشفرة من حيث محاولة فهمها وأن نكون مبتكرين ومدروسين ... نحن أيضًا حريصون جدًا على تحديد أماكن تقديم هذه الأنواع من الأشياء، لذلك لا يتم تقديمها على نطاق واسع على منصة تداول الأفراد. فنحن نريد أن نكون حذرين للغاية في التأكد من أن المستثمرين الذين ليسوا بالفعل مستثمرين مؤسسيين [...] لا يخطئون في استخدام العملات المشفرة."

تمتلك فيديليتي ما مجموعه ٧,٤ تريليون دولار من أصول العملاء تحت إدارتها، وكان من المتوقع أن تطرح بيتكوين (BTC) التداول للعملاء المؤسسيين في مايو. وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن مركز فيديليتي للتكنولوجيا التطبيقية ليكون عميلًا مبكرًا لخدمات تعدين بيتكوين التي أعلنت عنها شركة بلوكستريم لتكنولوجيا بلوكتشين في أغسطس.