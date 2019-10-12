شركة ناشئة مدعومة من تزيرو تريد إطلاق سوق لتوكنات الأوراق المالية

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - تقدمت بوصة بوسطن لتوكنات الأوراق المالية (BSTX)، وهي منصة مملوكة بشكل مشترك بين بوكس ديجيتال ماركتس وذراع بلوكتشين التابعة لأوفرستوك "تزيرو"، بطلب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) للموافقة على إطلاق سوق لتوكنات الأوراق المالية المسجلة للتداول العام.

وفي مقترح تغيير القاعدة الذي أصدرته لجنة الأوراق المالية والبورصة في ١١ أكتوبر، تطلب BOX من اللجنة "اعتماد قواعد تحكم تداول الأوراق المالية في البورصة" والتي "ستعمل على تنفيذ نظام أوتوماتيكي بالكامل، وأولوية سعر التنفيذ / الوقت للتداول من "توكنات الأوراق المالية".

وضع معايير الإدراج الخاصة بها

تلمح الشركة أيضًا إلى وجود معايير إدراج خاصة بها وتحديد أن التوكنات التي تفي بها فقط سيتم إدراجها في المنصة. وتشرح الوثيقة التي يبلغ طولها ١٢٩ صفحة بالتفصيل كيف ستحتاج القواعد التي تعمل في ظلها البورصة إلى التغيير وكيف ستعمل المنصة.

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ووفقًا للاقتراح، سيتم تخزين سجلات ملكية الأوراق المالية على سلسلة إيثريوم بلوكتشين وسيتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول. تعمل البورصة من الساعة ٩:٣٠ صباحًا إلى الساعة ٤:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

نظام مغلق على شبكة بلوكتشين عامة

وفقًا للتطبيق، يمكن فقط لعناوين إيثريوم المدرجة في القائمة البيضاء الوصول إلى الخدمة، مما يعني BSTX ومشغليها المعتمدين الذين تطلق عليهم الشركة اسم "مديري المحفظة".

وستحتاج التوكنات المدرجة أيضًا إلى أن تكون متوافقة مع معيار ERC-٢٠ مع إضافة بعض ميزات الأوراق المالية وثلاثة عقود ذكية تهدف إلى تتبع الملكية والعناوين المدرجة في القائمة البيضاء والامتثال للوائح.