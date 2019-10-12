تحديث تطبيق بيتفينكس للهاتف المحمول الآن ليشمل دعم تداول المشتقات

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة بيتفينكس عن آخر التحديثات والتحسينات لتطبيقها على الأجهزة المحمولة.

الإصدار الجديد يتميز بدعم تداول المشتقات

في ١١ أكتوبر، قدمت منصة تداول العملات المشفرة بيتفينكس أحدث إصدار من تطبيق الهاتف المحمول لبيتفينكس، والذي يتضمن دعم تداول المشتقات بالإضافة إلى الوصول إلى التطبيق إلى بيتفينكس ريبورتس ٢.٠.

ويوفر الإصدار ٣.١٩.٣ من تطبيق بيتفينكس للهاتف المحمول دعمًا للمشتقات، بما في ذلك الأزواج والرسوم البيانية ونموذج الطلب مع خدمات الرفع وسجل الطلبات والصفقات.

ويمكن الآن لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول المحدّث أيضًا الوصول من خلال متصفح داخل التطبيق إلى بيتفينكس ريبورتس ٢.٠، حيث يمكنهم على الفور تجميع نظرة عامة على معلومات الحساب بقدر ما يعود محفوظات الحساب.

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وفي الإعلان، قالت بيتفينكس أن التحديثات والتحسينات المذكورة أعلاه للتطبيق تم اقتراحها بواسطة قاعدة عملائها.

وتم إطلاق الإصدار الأول من التطبيق في أكتوبر ٢٠١٨ ومنذ ذلك الحين تلقى العديد من التحديثات والتحسينات وإصلاح الأخطاء.

دعوى جماعية ضد بيتفينكس

ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن شركة قانونية مقرها نيويورك قد رفعت دعوى ضد بيتفينكس، متهمة إياهم بالتلاعب في سوق العملات المشفرة. وتزعم شركة المحاماة أن شركة العملة المستقرة وبورصة العملات المشفرة التابعة لها متورطة في الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسواق وإخفاء العائدات غير المشروعة.