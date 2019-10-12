كوين بيز كاستدي تُعلن عن دعم تصويت الإدارة لميكر

تام شمس - السبت 12 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً -

تسمح كوين بيز كاستدي الآن لحاملي ميكر (MKR) بالمشاركة في إدارة المشروع دون سحب أموالهم.

ويأتي هذا الإعلان من منشور مدونة كوين بيز تم نشره يوم ١١ أكتوبر. ومن خلال تطبيق ميزة الحوكمة، تمكن كوين بيز كاستدي حاملي MKR من المشاركة في إدارة سلسلة مباشرة على المنصة، وتجنب الحاجة إلى سحب أموالهم من خدمات الحفظ الخارجية. ومن المفترض لهذا، وفقًا لما ورد في المنشور، أن يجذب المزيد من المشاركين للتصويت في برنامج داي متعدد الضمانات (MCD) من ميكرداو، والمتوقع يوم ١٥ نوفمبر.

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تصويت ميكرداو القادم

من المتوقع أن يقدم إطلاق MCD ميزات جديدة لبروتوكول ميكر مثل معدل حفظ داي وأنواع إضافية من CDP. ويخطط المشروع لتزويد حاملي MKR بمجموعة من الوثائق للمراجعة، بينما ينص الإعلان على وجه التحديد على أنه:

"سيقوم أصحاب MKR أيضًا بمراجعة والتصويت قريبًا على شروط DSR ومعايير المخاطر الخاصة بالرقمين الأولين اللذين يتم تقييمهما بواسطة فريق المخاطر المؤقت - BAT وETH."

وفي شهر مايو، تم تنفيذ قرار خفض رسوم الاستقرار المزعومة للعملة المستقرة اللامركزية "داي" والمستندة إلى بلوكتشين إيثريوم من ميكرداو بنسبة ٢٪. وكان الاقتراح الأصلي هو تخفيض رسوم الاستقرار بنسبة ٢٪ إلى ١٧,٥٪ سنويًا؛ إلا أن الأمر قد فشل لأنه لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة للوصول إلى النصاب القانوني.