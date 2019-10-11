عدم إمكانية السيطرة على بيتكوين عاملٌ جذاب للغاية لهونغ كونغ: بومبليانو

تام شمس - الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:43 صباحاً - بدأ استخدام بيتكوين (BTC) كعامل حامي للثروة يتصدر المشهد في هونغ كونغ، حيث ارتفعت أحجام التداول وأصبحت الشركات تتغلب على المشكلات بقبولها.

سجل التداول يؤكد "عدم إمكانية السيطرة" على بيتكوين

حسبما أشار العديد من المعلقين، بما في ذلك أنتوني بومبليانو، المؤسس المشارك لمورغان كريك ديجيتال، هذا الأسبوع، تُعد البيتكوين حلًا حقيقيًا لسكان هونغ كونغ الذين يشعرون بالقلق من السيادة النقدية.

وكتب في تغريدة يوم ٦ أكتوبر: "عندما تشعر بالقلق من الاستيلاء على أصولك الخاصة أو عدم إمكانية وصولك إليها، تصبح عدم قابلية السيطرة على بيتكوين جذابة للغاية. وقد أصبح هذا الجانب من بيتكوين مهمًا لمليار شخص في الهند وهونغ كونغ."

وكان بومبلبانو يكتب بعد أيام من الاحتجاجات الصينية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الدولة، مثل الاحتجاجات التي شهدتها حركة الديموقراطية منذ ١٨ أسبوعًا، والتي قوبلت برد فعل قوي من الحكومة.

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حجم التداول الأسبوعي على لوكال بيتكوينز في هونغ كونغ. المصدر: كوين دانس

في مواجهة حملة قمع للحريات المدنية عبر سلطات الطوارئ، تلقت الحرية النقدية ضربة قوية أيضًا، حيث شكل السكان القلقون طوابير في أجهزة الصراف الآلي. وشهدت هونغ كونغ طفرة هائلة في التداول على بورصة بيتكوين من نظير لنظير "لوكال بيتكوينز"، حيث شهدت تغيرات بلغت ١٢,٣ مليون دولار هونغ كونغ (١,٥٧ مليون دولار أمريكي) في الأسبوع المنتهي في ٢٨ سبتمبر.