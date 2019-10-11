شركة الاتصالات اللامركزية الناشئة "نيو فيكتور" تجمع ٨,٥ ملايين دولار

تام شمس - الجمعة 11 أكتوبر 2019 02:58 صباحاً -

جمعت شركة "نيو فيكتور" الناشئة التي تتخذ من لندن مقرًا لها، والتي تعمل في مجال الاتصالات اللامركزية، مبلغ ٨,٥ ملايين دولار لدفع اعتماد نظام "ماتريكس"، وهو بروتوكول مراسلة رئيسي بديل.

منافس سلاك "ريوت.آي إم"

سيعلن بروتوكول مكافحة الفيروسات، الذي يتيح الاتصال الآمن عبر تطبيقات الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، مثل ريوت.آي إم"، البديل لواتساب أو تيليغرام أو سلاك، عن توسيع نطاق شبكته مع الأموال التي تم جمعها حديثًا، حسبما أعلنت نيو فيكتور يوم ١٠ أكتوبر.

وقالت الشركة إن المستثمرون في الجولة الأولى من تمويل "نيو فيكتور"، شملوا صندوق "فيرست مينيت كابيتال" الأوربي ومقره لندن، وشركة الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS) "دون كابيتال".

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وكجزء من الخطط الرامية إلى دعم اعتماد "ماتريكس"، ستخصص الشركة أيضًا تمويلًا لمنصة "ماتريكس" لاستضافة Modular.im، حسبما يشير التقرير.

الحكومات الأمريكية والفرنسية كعملاء

بروتوكول "ماتريكس" هو معيار مفتوح يدعم شبكة اتصالات عالمية آمنة وغير مركزية. ووفقًا للشركة، يمكّن البروتوكول الاتصال الآمن عبر تطبيقات المراسلة الفورية القابلة للتشغيل البيني وتطبيقات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مع الاحتفاظ بملكية البيانات والتحكم فيها.

وكما هو مذكور في الإعلان، توسعت شبكة "ماتريكس" لتشمل أكثر من ١١ مليون مستخدم و٤٠٠٠٠ عملية نشر، مع عملاء بارزين مثل حكومة الولايات المتحدة والحكومة الفرنسية ومشروع ويكيميديا ​​التعليمي غير الربحي وكذلك شركات البرمجيات KDE وريدهات، من بين شركات أخرى.