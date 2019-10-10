٥٢٠٠ متجر تبغ في فرنسا يبيعون الآن بيتكوين

تام شمس - الخميس 10 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - بدأت شركة العملات المشفرة الفرنسية الناشئة "كيبليرك" خدمتها لقبول مدفوعات بيتكوين (BTC) في أكثر من ٥٢٠٠ متجر تبغ في فرنسا اعتبارًا من ١٠ أكتوبر.

انطلاق الخدمة لأول مرة في يناير

بعد تعليق الخدمة في أقل من شهرين بعد إطلاقها في شهر يناير، تقول كيبليرك إن عملائها سيكونون قادرين على شراء بيتكوين من تجار السجائر بقسائم قدرها ٥٠ أو ١٠٠ أو ٢٥٠ يورو، وفقًا لقناة BFM TV الإخبارية الفرنسية الأولى، يوم ١٠ أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، ستكون مدفوعات بيتكوين في جميع المواقع البالغ عددها ٥٢٠٠ أمرًا ممكنة من خلال شريك كيبليرك "Bimedia"، والذي سيوفر محطات دفع.

وكما ورد سابقًا، أفادت التقارير أن الإطلاق الأولي لكيبليرك في يناير ٢٠١٩ للخدمة شمل ستة متاجر تبغ فقط، بينما ذكرت منشورات أخرى أن هناك ٢٤ متجرًا يشاركون في البرنامج. وفي ذلك الوقت، صرح عادل زاخر، أحد مؤسسي كيبلرك، أن الشركة تخطط لتوسيع المشروع ليشمل ٦٥٠٠ متجر للتبغ بحلول شهر فبراير على الرغم من التقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الفرنسي لم يؤيد المبادرة.

اعتماد بيتكوين يرتفع في فرنسا

في الوقت نفسه، يبدو أن فرنسا تشهد طفرة في اعتماد العملات المشفرة. ففي أواخر سبتمبر، ذكر كوينتيليغراف أن أكثر من ٢٥٠٠٠ نقطة بيع لـ ٣٠ تاجر تجزئة فرنسي بما في ذلك عملاق الملابس الرياضية Decathlon ومستحضرات التجميل Sephora ستبدأ في قبول مدفوعات بيتكوين بحلول أوائل عام ٢٠٢٠. كما ورد في وقت سابق من سبتمبر، أطلقت الوحدة الفرنسية من دومينوز بيتزا منافسة للطلبات مع جائزة قدرها ١١٠٠٠٠ دولار في بيتكوين أو نقدًا.