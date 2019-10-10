سوق التشفير يحقق مكاسب نسبية هذا الاسبوع

كسر إجمالي سقف سوق التشفير المقاومة الرئيسية عند 220 مليار دولار لينتقل الى منطقة إيجابية. يتداول سعر العملة المشفرة bitcoin الآن بشكل جيد فوق منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 8500 دولار. لا يزال سعر Litecoin يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستوى 60.00 دولار. يختبر سعر BCH منطقة 235 دولارًا ويواجه حاجزًا رئيسيًا بالقرب من مستوى 240 دولارًا. تم تداول سعر EOS إلى أعلى مستوى أسبوعي جديد فوق 3.3 دولار وهو يعزز المكاسب في الوقت الحالي.

صعدت عملة Binance أكثر من 10 ٪ وكسرت منطقة المقاومة الرئيسية 17.50 دولار. قفز بيتكوين اجمالي سوق التشفير أكثر من 5 ٪. تُظهر العديد من العملات المشفرة البديلة Altcoins مثل Ethereum وعملة BNB و Ripple و Litecoin و BCH و EOS و TRX و ADA علامات إيجابية في سوق التشفير.

تحليل سعر بيتكوين كاش

في اليومين الماضيين ، تم تداول سعر بيتكوين كاش بشكل جيد فوق منطقة الدعم التي تبلغ 220 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، يبدو أن زوج BCH / USD يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستويات 235 دولار و 240 دولار. إغلاق ناجح فوق مستوى 240 دولار قد يدفع السعر نحو مستويات 250 دولار و 265 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 220 دولارًا ، والذي يمكن أن يتحرك السعر تحته نحو مستويات الدعم 205 دولار و 200 دولار.

تحليل سعر عملة BNB و LTC و EOS

سعر عملة Binance يكتسب زخمًا صعوديًا فوق مستويات المقاومة 16.50 و 17.50 دولار. ارتفع سعر BNB بأكثر من 10٪ وقد اختبر مقاومة 18.00 دولار. إنه حاليًا يصحح هبوطيًا ، ولكن قد يكون مستوى 17.50 دولار بمثابة دعم قوي. وعلى الجانب العلوي ، فإن الاختراق فوق 18.00 دولار قد يدفع السعر نحو 18.80 دولار.

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سعر Litecoin يحتفظ بمنطقة الدعم 55.00 دولار . ومع ذلك ، يبدو أن سعر LTC يواجه مقاومة قوية بالقرب من مستوى 60.00 دولار. وبالتالي ، فإن الإغلاق اليومي الناجح فوق حاجز 60.00 دولار قد يبدأ في زيادة قوية على المدى القريب. المقاومة الرئيسية التالية قريبة من 65.00 دولار و 68.00 دولار.

ارتفع سعر EOS أكثر أعلى من المقاومة 3.200 دولار. لقد اختبر مستوى 3.300 دولار ويقوم حاليا بتعزيز المكاسب. على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من مستويات 3.200 دولار و 3.150 دولار.

بالنظر إلى إجمالي رسملة سوق العملة المشفرة على الرسم البياني للساعة ، كان هناك اختراق صعودي ناجح فوق مستويات المقاومة الرئيسية عند 218 مليار دولار و 220 مليار دولار. ارتفعت القيمة السوقية نحو مستوى 225.0 مليار دولار واستقرت فوق المتوسط المتحرك البسيط ل 100 ساعة . يعمل هذا النظام في الوقت الحالي على توطيد المكاسب ومن المرجح أن يجد أي تصحيح هبوطي الدعم بالقرب من المقاومة السابقة عند 220 مليار دولار. وعلى الجانب العلوي ، أصبحت المقاومة الرئيسية الآن بالقرب من 230 مليار دولار و 232 مليار دولار. بشكل عام ، تظل الانخفاضات مدعومة جيدًا في bitcoin و Ethereum و EOS و litecoin و ripple و ADA و BCH و XLM و BNB و TRX و XMR و altcoins الأخرى.

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