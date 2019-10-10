تعلم كيف تنصيب محفظة Ledger Nano للمبتدئين النسختين X و S ، فإذا كنت قد قررت شراء محفظة Ledger Nano فهذا قرار رائع لن تندم عليه أبداً. إذ أنه من المنطقي استثمار بضعة دولارات في تخزين رصيدك من العملات الرقمية المشفرة مثل لايتكوين LTC، اثريوم ETH، بيتكوين BTC وما إلى ذلك على جهاز مثل Ledger Nano لأن قيمة هذه العملات قد ترتفع بسرعة فائقة في المستقبل.

هذا ما جعلنا نفكر في الكتابة عن بعض ما تحتاج معرفته ما أن تحصل على جهاز Ledger Nano S. وتجدون فيما يلي كيف تنصيب محفظة Ledger Nano S وضبط إعداداتها الأساسية خطوة بخطوة.



تنصيب محفظة Ledger Nano للمبتدئين

تحذير: قبل البدء، أنصحك ب شراء محفظة Ledger Nano من متجرها الرسمي وتجنب مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى بما في ذلك Amazon لأنك قد تفقد عملاتك في هذه الحالة.

إخراج Ledger Nano من العلبة



الخطوة الأولى في عملية تنصيب جهاز Ledger Nano هي إخراجه من العلبة والتحقق مما إن كنت قد تلقيت جميع الملحقات مع الجهاز.

عادة، ستجد في العلبة هذه الأشياء:

إعداد Ledger Nano



بعد إخراج جهازك من علبته والتحقق من وجود كافة ملحقاته، يجب عليك تهيئته وضبط إعداداته قبل التمكن من استخدامه. العملية بسيطة للغاية ولن تستغرق حوالي 20-30 دقيقة لتكون بعدها قادرا على استخدام جهاز Ledger Nano S.

أولا وقبل كل شيء، أمسك الجهاز بين يديك ولاحظ تصميمه الخارجي. إنه يبدو تماما مثل مفتاح USB.

بمجرد أن تفعل ذلك، يجب عليك توصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر المحمول بواسطة سلك USB. بعدها تحتاج إلى اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة بمساعدة ورقة التعليمات الواردة في علبة الجهاز.

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تذكر، هذه هي الخطوة الأكثر أهمية، سوف تقوم بإعداد جهازك باستخدام عبارة مرور. هذه العبارة هي كل شيء. يحب عليك حفظها مثل حياتك. لأنه باستخدام هذه العبارة يمكن لأي شخص سرقة عملاتك الرقمية المشفرة. إنها معروفة أيضا باسم عبارة الاسترداد. احرص دائمًا على حفظ عبارة الاسترداد على ورقة في وضع غير متصل بالانترنت.

تثبيت التطبيقات على Ledger Nano

عظيم! لقد أنجزت الجزء الصعب ولكنك لازلت بحاجة للقيام ببعض الأشياء قبل أن تتمكن من استخدام جهاز Ledger Nano S، المقصود هنا تثبيت التطبيقات.

هذا هو ثاني أهم شيء أثناء إعداد محفظة Ledger Nano S. لنرى كيف يمكن القيام بذلك بكفاءة.

في الفيديو أدناه، ستتعلم كيفية تثبيت:

تطبيق Ledger Manager لمتصفح Chrome (الأكثر أهمية)

Ledger Wallet Bitcoin

Ledger Wallet Ethereum

كيفية فتح محفظة بيتكوين على Ledger Nano





نظرة عامة على محفظة البيتكوين

نظرة عامة على قسم الإعدادات

ملاحظة: يستخدم تطبيق Ledger manager لتثبيت تطبيقات المحفظة الأخرى، لذا تأكد من إلقاء نظرة على هذا الفيديو بعناية وتعلم ما جاء فيه. لا يمكنك استخدام تطبيق Ledger manager و تطبيقات المحفظة الأخرى في الوقت نفسه، لذا يجب إغلاق أحدها لاستخدام الآخر.

هذا كل ما يمكنك فعله بمجرد حصولك على جهاز Ledger Nano. هناك عدد لا بأس به من الميزات وحالات الاستخدام التي قد ترغب في استكشافها مع Ledger Nano في الوقت المناسب.