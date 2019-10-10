العملة المشفرة Bitcoin تُظهر قوة انعكاس مهمة

هل سعر 8.8K ل العملة المشفرة Bitcoin هو التالي؟ ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 5٪ وكسر المقاومة الرئيسية عند مستوى 8500 دولار. يعمل السعر في الوقت الحالي على توطيد المكاسب فوق مستويات الدعم عند 8500 دولار و 8400 دولار. هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 8540 دولار على الرسم البياني لكل ساعة. يظهر السعر إشارات إيجابية كثيرة وقد يستمر في الارتفاع فوق مستوى 8600 دولار و 8750 دولار. عاد سعر العملة المشفرة Bitcoin إلى منطقة إيجابية فوق 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. سعر BTC يمكن أن يصحح على المدى القصير ، لكنه لا يزال مدعومًا بشكل جيد فوق 8350 دولار.

تحليل سعر العملة المشفرة Bitcoin

بالأمس ، رأينا تصحيحًا هبوطيًا بسيطًا في عملة بيتكوين دون منطقة الدعم التي تبلغ 8200 دولار. ناقشنا أيضًا ارتدادًا محتملًا طالما أن السعر يحتفظ بمنطقة دعم 8000 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط ل 100 ساعة. بقي السعر أعلى من 8000 دولار وبدأ مؤخرًا في حركة صعودية قوية. لقد ارتفع أكثر من 5٪ وتجاوز مستوى المقاومة 8350 دولار. كان هناك كسر فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 8500 دولار.

تم تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 8691 دولار والسعر يعزز حاليا المكاسب تصحيحها دون مستوى 8600 دولار. ومع ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الارتفاع الأخير من 8124 دولار إلى 8691 دولار يعمل كدعم لائق. بالإضافة إلى ذلك ، هناك نمط اختراق قصير المدى يتشكل مع دعم بالقرب من 8540 دولار على الرسم البياني لكل ساعة.

إذا كان هناك اختراق هبوطي دون مستويات الدعم 8540 دولار و 8500 دولار ، فقد يمتد السعر في تصحيحه. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 8400 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ للارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 8124 دولار إلى 8691 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8407 دولار. إذا كانت هناك أي خسائر إضافية ، فقد يختبر السعر منطقة الدعم 8350 دولار (المقاومة الرئيسية الأخيرة).

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مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ من الارتفاع الأخير من 8124 دولار إلى 8691 دولار هو أيضا بالقرب من مستوى 8340 دولار لتقديم الدعم. وعلى الجانب الصاعد توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 8620 دولار. إذا كان هناك اختراق صعودي أعلى من 8620 دولارًا و 8650 دولارًا ، فمن المرجح أن يرتفع السعر إلى مستوى 8800 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول العملة المشفرة Bitcoin بشكل واضح في منطقة إيجابية فوق المستوى المحوري 8500 دولار. على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح هبوطي ، ولكن من المحتمل أن يحمي مستوي 8400 دولار و 8350 دولار الخسائر.

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