فايناسترا تنضم إلى ريبل نت لدعم عمليات دفع أرخص عبر الحدود

تام شمس - الأربعاء 9 أكتوبر 2019 06:54 مساءً - عقدت شركة البرمجيات المالية فايناسترا التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، شراكة مع ريبل للانضمام إلى ريبل نت، وهي شبكة عالمية للمدفوعات عبر بلوكتشين تضم أكثر من ٢٠٠ عضو.

تكامل أسرع مع الشركاء

وفقًا لما أعلنته ريبل رسميًا يوم ٩ أكتوبر، ستسمح الشراكة الجديدة لمئات عملاء فايناسترا بالاتصال والتعامل مع ريبل نت لتوفير مدفوعات أسرع وأرخص عبر الحدود.

وبدورها، ستتمكن أكثر من ٢٠٠ مؤسسة مالية على ريبل نت من الوصول إلى شبكة بنوك فايناسترا، مما يتيح للعملاء المشتركين الوصول إلى بعضهم البعض والشراكة مع بعضهم البعض، حسبما ذكرت الشركة.

كما سيتمكن المستخدمون من إرسال مدفوعات دولية من خلال التتبع ومراقبة الرسوم ووقت المعاملة وحالتها. ويهدف هذا التعاون أيضًا إلى تعزيز سرعة التكامل مع شركاء الشبكة الآخرين وتمكين ترقيات أسرع، وفقًا للإعلان.

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سيولة عند الطلب مع ريبل

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى عملاء فايناسترا خيار استخدام السيولة عند الطلب، والتي تعمل على تعزيز عملة يبل المشفرة للمدفوعات عبر الحدود.

وأشار ريتيش سينغ، نائب الرئيس الأول في فايناسترا FMS، إلى أن الشراكة مع شركة مثل ريبل مفيدة بشكل خاص للعملاء في "المناطق الجغرافية حيث تكون تكلفة المراسلات المصرفية مرتفعة". وأضاف:

"يعد تعاون فايناسترا مع ريبل مثالًا قويًا آخر على اعتقاد فايناسترا بأن مستقبل التمويل مفتوح، وهو يدل على التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات والخيارات لعملائنا."

وفي الوقت نفسه، كانت فايناسترا لاعبة نشطة في مجال تطبيقات بلوكتشين المالية. ففي مايو ٢٠١٩، أضافت الشركة ثلاثة بنوك أخرى، وهي بي إن بي باريبا وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال - إلى منصة القروض المشتركة القائمة على سلسلة بلوكتشين كوردا من آر ثري بعد تجربتين سابقتين في عام ٢٠١٧.