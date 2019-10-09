ديربيت تُطلق منشور بحثي أسبوعي حول مواضيع العملات المشفرة المختلفة

تام شمس - الأربعاء 9 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - تطلق منصة تداول خيارات وعقود بيتكوين الآجلة "ديربيت" التي تتخذ من هولندا مقرًا لها منشورًا أسبوعيًا يسمى ديربيت إنسايتس.

منشور بحثي عن العملات المشفرة

في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٩ أكتوبر، أعلنت ديربيت أنها ستقوم بإصدار منشور بحثي تحليلي متعمق أسبوعيًا يركز على مواضيع مختلفة للعملات المشفرة، مصممة خصيصًا لكل من مستخدمي العملات المشفرة المبتدئين والخبراء.

وسيقوم منشور ديربيت إنسايتس بمراجعة أحداث العملات المشفرة، والتطرق إلى تطورات السوق الحديثة واستكشاف التطورات المستقبلية في مجال العملات المشفرة.

ويلقي التقرير البحثي الأول نظرة فاحصة على آليات التصفية التي تستخدمها منصات مشتقات العملات المشفرة. كما أنه يغطي التعطل السريع ٢٠١٩ على بيتستامب التي تسببت في تصفية أكثر من ٢٠٠ مليون دولار على منصة بيتميكس.

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وتعتبر ديربيت، التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٦، واحدًا من أولى بورصات العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة ويتوقع أن يبلغ حجم التداول نصف مليار دولار يوميًا.

"المشتقات ضرورية للتبني المؤسسي"

ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن جون يانسن، الرئيس التنفيذي ومؤسس ديربيت، قال إنه في الماضي، أبدى المتداولون خوفًا فيما يتعلق بتأثير الأسواق الحالية على إطلاق مشتقات بيتكوين، مضيفًا: