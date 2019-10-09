رئيس قسم الإنتاج في رابطة ليبرا يمضي خمسة أشهر فقط في دوره

تام شمس - الأربعاء 9 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - غادر سايمون موريس، رئيس المنتجات في رابطة ليبرا، المشروع في غضون خمسة أشهر من الانضمام، وفقًا لملف تعريف لينكد إن الذي تم الوصول إليه يوم ٩ أكتوبر.

ورابطة ليبرا المسجلة في سويسرا هي منظمة عضوية غير هادفة للربح تم تأسيسها لتحكم شبكة ليبرا المزمع إنشاؤها من فيسبوك.

مخضرم في بيتورنت ومساهم عابر في ليبرا

تشير صفحة لينكد إن الخاصة بموريس إلى أنه غادر الرابطة في أغسطس - بعد حوالي شهرين من إعلان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن خطط ليبرا.

قبل عمله في ليبرا، كان موريس مخضرمًا قديمًا في بيتورنت، حيث عمل هناك لمدة ٩ سنوات تقريبًا عبر عدة أدوار حتى عام ٢٠١٦، وتلاه فترة ثانية في ٢٠١٧-٢٠١٨ للإشراف على تصميم وتطوير مشروع عملات مشفرة ليتم دمجه في بيتورنت بروتوكول. وتابع ملف موريس الشخصي:

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"أدى العمل مباشرة إلى مناقشات الاستحواذ التي بلغت ذروتها في الاستحواذ على بيتورنت من قبل ترون في مايو ٢٠١٨. يستمر مشروع العملات المشفرة ويتم طرحه في السوق تحت اسم "مشروع أطلس"."

تردد الولاءات

في ٤ أكتوبر، انسحبت باي بال، أحد كبار الداعمين للرابطة، من المشاركة بالكامل مشيرةً إلى المخاوف من أن سمعتها قد تعاني.

"نحن لا نزال ندعم تطلعات ليبرا ونتطلع إلى استمرار الحوار حول سبل العمل معًا في المستقبل"، هذا ما قاله أحد ممثلي باي بال لكوينتيليغراف في ذلك الوقت.