غراي سكيل: الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة تضاعف في الربع الثاني

تام شمس - الأربعاء 9 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - صرح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة غراي سكيل العملاقة لإدارة الأصول في العملات المشفرة أن المستثمرين من المؤسسات يتدفقون باستمرار إلى المجال في عام ٢٠١٩.

غراي سكيل تقول إن المؤسسات كانت دائمًا نشطة

قال مدير المبيعات وتطوير الأعمال في الشركة ريحانة شريف عسكري، في مقابلة مع موقع "ذا بلوك" الإخباري يوم ٨ أكتوبر، إن الأعمال التجارية كانت متسقة مع نموها طوال العام.

وقد شهد الربع الثاني وحده الحصول على ٨٥ مليون دولار من المستثمرين - أي ضعف ما كان في الربع الأول - حيث ساهم المستثمرون المؤسسيون بأكثر من ٨٠٪ في المجموع. وأوضحت ريحانة:

"أنت تعلم، إنه أمر مضحك حقًا، لقد سئلت عن هذا كثيرًا - هناك هذا الخطاب في وسائل الإعلام حول متى سيتدخل المستثمرون المؤسسيون، ومتى سيبدأون الاستثمار، وهو أمر مضحك للغاية لأنه مثير للسخرية. فنحن نرى مستثمرين مؤسسيين يستثمرون معنا طوال الوقت، وهذا ما كان عليه الحال لفترة طويلة الآن." Advertisements

المستثمرون مرتاحون للعملات البديلة مرة أخرى

تتناقض هذه التعليقات مع شعور الصناعة العام بالاهتمام المؤسسي منذ إطلاق منصة باكت التجارية المخيبة للآمال في سبتمبر.

منذ ذلك الحين، افترض الكثيرون أن المؤسسات سيتم ردعها عن بيتكوين (BTC) في الوقت الحالي، حيث أبرزت مصادر البيانات المختلفة أن الدعاية حول المشاركة المؤسسية تصل إلى أدنى مستوياتها في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه أشارت ريحانة شريف عسكري إلى أن نشاط الاستثمار يتجاهل قمع الأسعار. ففي الربع الثاني، استهدفت حوالي ٢٥٪ من إجمالي التدفقات الداخلة من العملات البديلة، مضيفة أنه "من الجيد أن نرى هذا التنويع" عبر الأصول المختلفة.

تقدم غراي سكيل حاليًا صناديق ائتمانية لتسع عملات مشفرة، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC) بالإضافة إلى بيتكوين نفسها.