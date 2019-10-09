كيف شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa ، او شراء كريبتو كرنسي عبر Binance بينانس ب MasterCard او Visa، هو ما سنشرحه بالتفصيل في هذا الموضوع، الطريقة جد مبسطة و ما عليكم الا اتباع الخطوات الموضحة في الموضوع هذا.

اولا يجب ان تنشئ حساب على بينانس Binance عبر التالي BINANCE، و ستنتقل الى صفحة التسجيل في منصة Binance مباشرة.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ثم قم باختيار كلمة مرور قوية، و اترك كل شيئ كما هو و انتقل عبر.

سيتم إرسال بريد إلكتروني مع رابط التأكيد، الى بريدك الالكتروني.

يمكنك تفعيل أمان إضافي على حسابك عن طريق تنشيط ما يسمى 2FA التأمين الثنائي. يمكنك تنشيط 2FA على Binance باستخدام Google Authenticator اواستخدام كود يتم اسقباله عبر رسالة نصية لرقم هاتفك. لكن يجب عليك تتقيف نفسك اولا عن هذه الخاصية لكي لا تقع في مشكل عدم القدرة على الدخول الى حسابك ان ضاع منك الهاتف! لذلك لا انصحك باستخدام 2FA حتى تعرف ماهو وكيفية التصرف لاستعادة الحسابات في حالة ما تمت سرقة الهاتف او اتلافه.

اما ان كنت تعرف كيف تتصرف مع طرق الحماية عبر التأمين الثنائي فهي خاصية متاحة على المنصة من اجل تعزيز امان حسابك.

إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك في الوقت الحالي ، يمكنك النقر فوق “تخطي الآن Skip for now ” وتفعيله لاحقًا.

الخطوة الثانية، هو ان تقرر بأي طريقة تريد شراء العملات المشفرة.

بعد تسجيل الدخول، يمكنك إيداع بواسطة البطاقة البنكية او Bitcoin أو أي عملة مشفرة أخرى في حساب Binance الخاص بك.

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للقيام بذلك ، انقر فوق “Wallet” في الجزء العلوي من الصفحة ، واختر “Exchange Wallet”.

سيكون من الضروري النقر على زر Deposit على يمين العملة المعنية.

يمكنك البحث بعملتك مباشرة في القائمة أو استخدام أداة البحث الموجودة في أعلى اليسار.

لديك خيارين لشراء العملة المشفرة التي تريد، اما عن طريق شخص تشتري منه عملة مباشرة او قم بشرائها ببطاقتك المصرفية MasterCard او Visa عبر الخيار :

الشراء المباشر من صديق او جهة خارجية ، قم بنسخ محفظتك و ارسلها للجهة.

للشراء ببطاقتك فيزا او ماستر كارد عبر الظغط على شعارات الشركة، و اتبع التالي.

ستجد جهات خارجية تابعة تحت تأمين Bianace لشراء البيتكوين … ب MasterCard او Visa. قم بادخال القيمة الذي تريد شرائها و اتبع باقي الخطوات، العملة التي اردت شرائها ستكون في مجفظتك في اقل من 30 دقيقة.

هذا كل شيئ عن شراء بيتكوين عبر Binance ب MasterCard او Visa ، الاتي سنتجدث عن تداول بيتكوين و تبادل العملات المشفرة على Binance.

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