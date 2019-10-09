سعر بيتكوين يتمسك بـ 8 آلاف دولار ويرجح أن يرتد

شكل سعر بيتكوين أعلى مستوى بالقرب من 8348 دولار وتصحيحه مؤخرًا مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر حاليًا من مستوى 8200 دولار وقد يختبر 8050 دولار أو حتى 8000 دولار. يوجد مثلث انكماش قصير الأجل يتشكل بمقاومة بالقرب من 8160 دولار على الرسم البياني للساعة. من المرجح أن يظل السعر مرتفعًا فوق مستويات الدعم عند 8050 دولار و 8000 دولار على المدى القريب. سعر البيتكوين ينخفض ببطء إلى أقل من 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، من المرجح أن يحتفظ سعر BTC بدعم 8000 دولار وقد يرتد مرة أخرى فوق مستوى 8200 دولار.

تحليل سعر بيتكوين

بالأمس ، شهدنا حركة صعودية لطيفة في سعر بيتكوين فوق منطقة المقاومة 8200 مقابل الدولار الأمريكي. استقر السعر حتى فوق مستوى 8200 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 ساعة. ارتفع السعر فوق مستوى 8300 دولار واختبر أخيرًا منطقة 8350 دولار. تم تشكيل أعلى مستوى بالقرب من 8348 دولارًا ، وبدأ السعر مؤخرًا في تصحيح هبوطي.

كان هناك كسر تحت منطقة الدعم 8200. بالإضافة إلى ذلك ، تم تداول السعر دون مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7770 دولار إلى 8348 دولار. على الجانب السلبي ، هناك عدد قليل من الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 8100 دولار و 8050 دولار و 8000 دولار. يوجد دعم متوسط بالقرب من مستوى 8080 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب 50٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7770 دولار إلى 8348 دولار يقع بالقرب من مستوى 8060 دولار.

لذلك ، تظل الانخفاضات مدعومة جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستوى 8050 دولار. في الوقت الحالي ، هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 8160 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. إذا كسر بيتكوين المقاومة 8160 دولار ، فهناك فرص لزيادة جديدة فوق مستوي 8200 دولار و 8300 دولار. أخيرًا ، قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مستوى 8350 دولار إلى دفع السعر نحو مستوى المقاومة الرئيسي عند 8500 دولار.

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من ناحية أخرى ، قد يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون 8050 دولار إلى زيادة الضغط الهبوطي. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 8000 دولار أو مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7770 دولار إلى 8348 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى 8000 دولار ، فقد يستمر السعر في الانخفاض.

بالنظر إلى الرسم البياني ، فإن البيتكوين يصحح حاليًا أقل من مستوى 8200 دولار. ومع ذلك ، فإن مستويات 8050 دولار و 8000 دولار تشكل دعما هاما والسعر من المرجح أن يرتد مرة أخرى على المدى القريب.

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