سلسلة متاجر كورية جنوبية كبرى تدعم تطبيق بلوكتشين للمدفوعات

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - يطلق تطبيق مدفوعات الجوّال CHAI مدفوعات قائمة على أساس بلوكتشين للأجهزة المحمولة في ١٣٥٠٠ متجر صغير من CU في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر يوم ٧ أكتوبر تم مشاركته مع كوينتيليغراف من قبل شركة بلوكتشين الناشئة "تيرا"، سيتم قبول CHAI - التي تعمل على بلوكتشين تيرا - كوسيلة للدفع في سلسلة المتاجر الكبرى.

وسيتم إضافة دعم التطبيقات في CU بحلول نهاية عام ٢٠١٩ بعد شراكة بين CHAI ومشغل المتجر BGF Retail، الذي يملك المتاجر المعنية.

ووفقًأ للبيان، ستقدم CHAI أيضًا رسوم معاملات منخفضة للتجار وخصومات مستمرة تتراوح من ٥ إلى ١٠٪ للمتسوقين بفضل عمليات التصرف الناتجة عن النمو في اقتصاد عملة "تيرا" المستقر. ويزعم الإعلان أيضًا أن التطبيق "مدمج مع سبع منصات للتجارة الإلكترونية السائدة، مع تجاوز قاعدة المستخدمين الخاصة لـ ٤٥٠٠٠٠ مستخدم."

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وأخيرًا، تدعي الشركة أنها قد أبرمت شراكة مع BC Card (يقال إنها أكبر معالج دفع في كوريا الجنوبية) لإطلاق بطاقة خصم مسبقة الدفع بحلول أوائل عام ٢٠٢٠.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أغسطس، أضافت تيرا أيضًا منصة باغز لتدفق الموسيقى في كوريا الجنوبية إلى تحالف التجارة الإلكترونية ومنصة سينسانغ للأزياء.

قبول بيتكوين لدى تجار التجزئة الفرنسيين

أصبحت العملات المشفرة مقبولة على نطاق واسع في المتاجر في جميع أنحاء العالم حيث يشترك تجار التجزئة مع شركات العملات المشفرة لتوسيع خيارات الدفع للعملاء.

ففي سبتمبر، ذكر كوينتيليغراف أن دعم مدفوعات بيتكوين (BTC) سيتم إطلاقه في أكثر من ٢٥٠٠٠ نقطة بيع لـ ٣٠ تاجر تجزئة فرنسي بعد شراكة بين مزود التكنولوجيا في نقاط البيع Global POS وإيزي واليت وتطبيق منصة المدفوعات إيزي تو بلاي.