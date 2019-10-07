ساكرمنتو كينغز يُطلق توكن بلوكتشين لتطبيقات الألعاب التنبؤية

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - يطلق فريق كرة السلة الاحترافي "ساكرمنتو كينغز" برنامج مكافآت يعمل على أساس بلوكتشين ضمن تطبيق الألعاب.
شراكة مع بلوكبارتي
تعاون ساكرمنتو كينغز مع منصة بلوكتشين للتذاكر "بلوكبارتي" في نيو جيرسي لإضافة مكافآت على أساس بلوكتشين إلى لعبة التنبؤ الخاصة بها Call the Shot، حسبما أعلن الفريق رسميًا يوم ٧ أكتوبر. ووفقًا للإعلان، سيتوفر البرنامج الجديد في الفترة القادمة موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وقال الفيق إنه خلال هذا الموسم، سيتتبع بلوكبارتي نشاط جماهير كينغز أثناء رهانهم على Call the Shot وتجميع النقاط في محفظة افتراضية داخل تطبيق ساكرمنتو كينغز + غولدن ١ سنتر لكل معجب.
التوكن الجديد لن يكون له قيمة نقدية
في حين أن التسجيل في برنامج المكافآت مجاني، إلا أنه يمكن استبدال المكافآت بالجوائز والمناسبات الفريدة مثل البضائع الموقعة وتذاكر دخول الملعب. حيث أشار كينغز أن التوكنات ليس لها قيمة نقدية ولا يمكن تحويلها.
وأكد فيفيك راناديفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ساكرامنتو كينغز، أن الفريق قد بدأ للتو في رؤية فوائد تقنية بلوكتشين لأنها "تحول الطريقة التي تتم بها إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، بما يضمن المعاملات الآمنة عبر عملاء وقطاعات متعددة".
ساكرامنتو كينغز يقبل بيتكوين في عام ٢٠١٤
ساكرامنتو كينغز ليس جديدًا في مجال العملات والعملة المشفرة. فقد أصبح فريق كرة السلة واحدًا من أوائل الفرق الرياضية التي بدأت في قبول بيتكوين (BTC) لمتجر فريقها في عام ٢٠١٤، بعد شراكة مع بيتباي وهو معالج دفع رئيسي للعملات المشفرة. وفي يونيو ٢٠١٨، عقد الفريق شراكة مع شركة أجهزة تعدين العملات المشفرة MiningStore لتعدين العملة البديلة "إيثريوم" (ETH) لتمويل منح التعليم التقني.
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