البورصات الكبرى تحث الهيئة التنظيمية بالمملكة المتحدة على عدم تقييد مشتقات العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 09:53 مساءً - ناشد اتحاد البورصات العالمي (WFE)، وهو اتحاد تجاري عالمي للبورصات الخاضعة للرقابة العامة، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بعدم تقييد مشتقات العملات المشفرة للمستثمرين الأفراد.

وقد أدلى اتحاد البورصات العالمي ببيان في ٧ أكتوبر استجابةً لورقة التشاور التي أصدرها المنظم المالي البريطاني حول فرض حظر محتمل على مشتقات العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وغيرها من المنتجات التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي تم الإعلان عنها مبدئيًا في يوليو. وقد اقترح اتحاد البورصات العالمي أن تقوم هيئة السلوك المالي بتطوير حماية المستهلك المناسبة بدلًا من ذلك.

توصيات لبناء اللوائح المناسبة

رافق اتحاد البورصات العالمي رده مع مجموعة من التوصيات مثل التنفيذ المحتمل للمعايير للمنتجات المذكورة أعلاه، والنظر في هياكل السوق الأساسية، ومراجعة الحظر - إذا تم تقديمه - لضمان اختيار المستهلك والوصول، من بين أمور أخرى.

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كما حث الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي نانديني سوكومار السلطات على وضع اللوائح ذات الصلة لتمكين السوق من مواصلة التطوير، قائلًا:

"على الرغم من أن منتجات الأصول المشفرة لها إمكانات حقيقية، فقد عانى السوق من قيام مزودين غير منظمين بتوزيع منتجات غير مناسبة. والبنية التحتية للسوق التي تلتزم بمتطلبات تنظيمية صارمة، وتدمج حماية المستهلك كجزء من ولايتها وتفهم أن النزاهة أساسية للأسواق التي تعمل بشكل جيد، هي في وضع أفضل لتقديم هذه المنتجات ودعم السوق النامية".

يضم اتحاد البورصات العالمي البورصات الرئيسية في العالم، بما في ذلك بورصة ناسداك ومجموعة شيكاغو التجارية وبورصة كوريا وبورصة لندن ودويتشه بورص.