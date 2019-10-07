العودة إلى اللون الأخضر: بيتكوين تتجاوز ٨,١ آلاف دولار مرة أخرى، وريبل ترتفع أكثر من ١٠٪

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - الاثنين ٧ أكتوبر - تشهد أسواق العملات المشفرة حركة تصاعدية ملحوظة، حيث تجاوزت بيتكوين (BTC) أكثر من ٨٠٠٠ دولار.

وفي حين أن عددًا قليلًا من أعلى ٢٠ عملة سجلت خسائر في وقت كتابة المقالة، فإن ريبل تشهد نموًا حادًا يزيد عن ٨٪.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

هيمنة بيتكوين تواصل الانخفاض

بعد أن انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار في ٦ أكتوبر، عادت العملة المشفرة الرئيسية إلى الارتفاع فوق الحد الأدنى لتكسر نقطة السعر ٨١٠٠ دولار. في وقت كتابة المقالة، ارتفعت بيتكوين بنسبة ٢,٧٥٪، ويتم تداولها عند حوالي ٨١٤٠ دولارًا. بينما تستمر العملة في النمو على ما يبدو، أصبحت بيتكوين الآن ثابتة تقريبًا على مدار ٧ أيام.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة ٢,٠٧٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها بسعر ١٧٨ دولارًا تقريبًا في وقت كتابة المقالة. خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفعت العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية بنسبة ٥,٧٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بعد أن قام معالج الدفع للعملات المشفرة بالتعاون مع Xpring، وهي ذراع الاستثمار في ريبل، لدعم مدفوعات XRP في ٢ أكتوبر، شهدت ريبل نموًا حادًا اليوم - بزيادة تفوق ٩٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة البديلة عند ٠,٢٨ دولار، وتشهد نموًا بنسبة ١٦٪ تقريبًا خلال الأيام السبعة الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

الفائزون والخاسرون

ومع ذلك، فإن XRP ليست العملة الوحيدة بين أعلى ٢٠ عملة تشهد مكاسب كبيرة. حيث ارتفعت تشين لينك (LINK)، وهي العملة الخامسة عشرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ٨,٣٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتشهد أكبر مكاسب بين أعلى العملات المشفرة في وقت كتابة المقالة.

وفي المقابل، انخفضت يونوس سيد ليو (LEO)، حيث شهد خسارة بنسبة ١,١٪ في وقت كتابة المقالة.

بينما تشير الأسواق إلى إشارات متباينة، إلا أن القيمة السوقية الإجمالية أضافت ملياري دولار تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي ٢١٧ مليار دولار، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب.