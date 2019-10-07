تحقيقات الهيئات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة حول العملات المشفرة ترتفع ٧٤٪ في عام ٢٠١٩: تقرير

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 05:49 مساءً - شهدت هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في المملكة المتحدة، زيادة بنسبة ٧٤٪ في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠١٩ حتى الآن.

شركة محاماة محلية تكشف عن البيانات

وفقًا لبيانات شركة Pinsent Masons القانونية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ارتفع عدد تحقيقات هيئة السلوك المالي في شركات العملة المشفرة من ٥٠ قضية في ٢٠١٨ إلى ٨٧ قضية في ٢٠١٩، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز يوم ٧ أكتوبر.

وتشير الصحيفة أن هذا الرقم يشمل كلًا من التدقيق في المراحل المبكرة والتحقيقات الشاملة في مجال التطبيق.

يمكن للعملات المشفرة أن تستفيد من زيادة التدقيق

وقد صرح ديفيد هيفرون، الشريك في Pinsent Masons، أن الفحص المتزايد من قبل هيئة السلوك المالي يوضح "نهج التدريب العملي غير الهزلي المتزايد على تطبيق القانون في سوق العملات المشفرة".

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كما أشار هيفرون إلى أن الزيادة في عدد تحقيقات العملات المشفرة يمكن أن تكون خبرًا جيدًا للصناعة حيث تتخلص من اللاعبين السيئين في السوق. وأضاف هيفرون:

"بالنسبة إلى شركات العملات المشفرة التي تتصرف بشكل قانوني، فإن هذه الإحصائيات ستكون مشجعة - فهي تريد طرد الجهات الفاعلة السيئة".

وفي حين أن هيئة السلوك المالي صرحت علنًا بأنها لن تنظم عملات بيتكوين (BTC) كجزء من إرشاداتها بشأن الأصول المشفرة في أواخر يوليو، إلا أن الهيئة قد أعلنت مسبقًا أنها تستعد لفرض حظر محتمل على بيع مشتقات العملات المشفرة مثل عقود بيتكوين الآجلة للمستثمرين الأفراد.