البيتكوين يرتفع مع عودة تشاؤم التجارة بين الولايات المتحدة والصين

البيتكوين يرتفع اليوم مع عودة تشاؤم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام المستثمرون بتحليل إمكانية نشوب حرب تجارية بين البلدين و وجو بيانات اقتصادية أوروبية ضعيفة.

جرى تداول العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 1.73 في المائة عند حوالي 7995.82 دولار يتوقيت 10:53 UTC. ارتفعت بشكل خاص بعد بداية الجلسة الأوروبية والتي بدورها تراجعت ضد البيانات الصناعية المتواضعة من ألمانيا. كما جاء هذا الارتفاع بعد افتتاح سيء للعقود الآجلة في الولايات المتحدة واليوان الصيني ، وانخفض كلاهما في وقت سابق خلال الجلسة الآسيوية حيث ألمحت بكين إلى صفقة غير موسعة مع الولايات المتحدة.

التشاؤمات التجارية

سيعيد المفاوضون التجاريون تعزيز المحادثات في واشنطن اعتبارًا من 10 أكتوبر. وقد أشار الجانب الأمريكي إلى أنه يريد صفقة واسعة ، تتضمن تعهدات بشأن تغيير السياسة الصناعية الصينية أو الإعانات الحكومية ، لكن نظرائها الصينيين يريدون إبقاء القضايا خارج المفاوضات.

“لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تريد صفقة ذات قاعدة عريضة. كتب الاقتصاديون في آي إن جي: “لا يوجد شيء في متناول اليد ، والتفاؤل بشأن التجارة أثبت أنه في غير محله”.

أثارت هذه الخطوة غضب المستثمرين أكثر ، خاصة بعد بيانات التصنيع الضعيفة الأسبوع الماضي وبيانات الوظائف المختلطة من الولايات المتحدة. يتوقع المحللون الآن أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة لتخفيف معنويات السوق ، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول عن موقفه بشأن الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة.

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الطريق إلى البيتكوين

فُصلت عملة البيتكوين خلال الربع المالي السابق عن النزاع التجاري الأمريكي الصيني. في الوقت الذي أبقت فيه الآراء المتقلبة المستثمرين على حيرة حول نتيجة محددة ، بقيت عملة البيتكوين في انخفاض تصحيحي ، حيث انخفضت بنسبة 44.47 في المائة من أعلى مستوياتها منذ بداية العام. لا يزال الثيران يعتقدون أن العملة المشفرة ستواصل ارتفاع الى نسبة تزيد على 150 في المائة في الربع الثاني.

ومع ذلك ، ترى بعض التقارير أن الاهتمام يتضاءل. لاحظ باحثو التشفير أن المؤسسات لا تستثمر في البيتكوين بعد الآن. رغم استخدام مصطلحي “المؤسسات” و “البيتكوين” في التقارير الإخبارية.

حتى وقت كتابة هذا التقرير ، كان البيتكوين قد تجاوز المقاومة النفسية البالغة 8000 دولار ، بزيادة 1.87 في المائة عن سعر الافتتاح هذا اليوم.

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