سجل اراضي الامارات العربية على البلوكشين

هل سجل اراضي الامارات العربية سيكون على البلوكشين ؟ قد يكون الجواب نعم في المستقبل بجيث، أقامت دائرة التخطيط الحضري والبلديات ، وهي كيان حكومي في دولة الإمارات ، شراكة مع Tech Mahindra ، وهي شركة رائدة في الرقمنة ، لإطلاق حل blockchain لسجل الأراضي باستخدام تطبيق SmartHub.

سيعمل الحل على تعزيز خدمات المواطنين من خلال زيادة الشفافية وتتبع السجلات والأمن وضمان سهولة أرشفة البيانات المتعلقة بملكية الاراضي في دولة الامارات العربية.

سيمكن الحل التحول الرقمي لسجل الأراضي نحو تكنولوجيا البلوكشين مما سيقلل وقت المعالجة المتعلق بالمعاملات المتعلقة بسجل الأراضي ويخلق قيمة يمكن أن تحقق فوائد للمواطنين والكيانات المتعددة المرتبطة بالبلديات (مثل مطوري العقارات والبنوك).

قال أحمد عبدالصمد الحمادي – مدير تقنية المعلومات في بلدية أبو ظبي:

يعمل القطاعان الحكومي والخاص في أبوظبي معاً لتحقيق أجندة التحول الرقمي التي تقودها الحكومة، و نحن نؤمن بتبني التقنيات الحديثة وتقديم تجارب أفضل لمواطني أبوظبي.

و اضاف :

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“إن تطبيق تقنيات الجيل الجديد مثل Blockchain و SmartHub للخدمات الرقمية سيساعد على خدمة شريحة أوسع من المواطنين مما يعزز راحة العملاء وسهولة الوصول إلى خدماتنا. هذه بداية للعديد من الخدمات الأخرى التي نعتزم طرحها خلال العام. “

سيتم تخزين جميع المستندات المتعلقة بالممتلكات الصادرة عن البلديات في Blockchain ويمكن تتبعها من خلال Blockchain الممتدة إلى كيانات مختلفة. سيوفر تطبيق SmartHub الذي يستخدم Blockchain أيضًا مزايا في خدمات مثل شراء عقار إعادة البيع والتحقق من عقد الإيجار وما إلى ذلك.

وقال رام راماشاندران ، المدير العام ورئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا ، تيك ماهيندرا: “يسعدنا أن نكون شريكا استراتيجيا في التكنولوجيا الرقمية لإدارة التخطيط والبلديات في رحلة نحو تعزيز الحكومة لتجربة المواطن.

يوضح برنامج Blockchain لسجل الأراضي الطبيعة التقدمية لحكومة أبوظبي. تلتزم Tech Mahindra بتمكين عملائها من خارطة طريق التحول الرقمي وبناء وتقديم الحلول والخدمات التكنولوجية المتطورة التي تعالج مشاكل العالم الحقيقي وتلبية احتياجات العملاء المتطورة والديناميكية.

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