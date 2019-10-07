سعر BTC يمتد انخفاضا أسفل الدعم الرئيسي

تراجع سعر BTC حاليًا ويتداول دون مستوى 8000 دولار. يكافح السعر من أجل التعافي ويبدو أنه من المتوقع أن ينخفض أكثر نحو مستوى الدعم البالغ 7500 دولار. هناك قناة هبوط مهمة تشكل مقاومة بالقرب من مستوى 8050 دولار على الرسم البياني لكل ساعة. من المرجح أن يسارع السعر في الانخفاض إلى ما دون 7800 دولار و 7750 دولار على المدى القريب. يظهر سعر BTC علامات هبوطية أقل من 8000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لا تزال BTC معرضة لخطر التراجع المستمر نحو الهدف الأسبوعي البالغ 7500 دولار.

تحليل سعر BTC

في الأيام القليلة الماضية ، كان هناك انخفاض ثابت في عملة البيتكوين من المقاومة البالغة 8500 دولار مقابل الدولار. كسر زوج BTC / USD العديد من الدعم بالقرب من 8300 دولار و 8200 دولار للدخول إلى منطقة هبوطية. علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق دون مستوى 8200 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. في الآونة الأخيرة ، المضاربون كانوا ناجحين في دفع السعر إلى ما دون منطقة الدعم البالغة 8000 دولار.

تم تشكيل قاع أسبوعي جديد بالقرب من 7770 دولار والسعر يعزز الخسائر حاليا. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7850 دولار. ويتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 8213 إلى 7770 دولار. على الجانب العلوي ، هناك العديد من العقبات المهمة التي تشكل بيتكوين بالقرب من مستويات 8000 دولار و 8050 دولار. هناك قناة هبوط مهمة تشكل مقاومة بالقرب من مستوى 8050 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى 7999 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 8213 دولار إلى 7770 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تتزامن مقاومة القناة عند 8050 دولارًا مع المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. لذلك ، إذا كان هناك تصحيح صعودي نحو مستوى 8000 دولار و 8050 دولار ، فقد يواجه السعر رغبة بيع قوية.

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على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من أدنى مستوى عند 7770 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى 7770 دولار و 7750 دولار ، فقد يسرع السعر في خسائره. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للدببة 7500 دولار .

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول عملة البيتكوين حاليًا في اتجاه هبوطي دون مستوى 8000 دولار و متوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. وبالتالي ، يبدو أن السعر قد يمتد في انخفاضه إلى ما دون مستويات 7750 و 7650 دولار. على الجانب الصاعد ، من المرجح أن يتم البيع الكبير بالقرب من 8000 دولار أو 8050 دولار.

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