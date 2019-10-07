وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة تمنح ١٦ ألف دولار في مسابقة بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 7 أكتوبر 2019 12:57 صباحاً - ستستضيف وزارة التنمية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مسابقة لتطوير برمجيات بلوكتشين في القطاع الاجتماعي.

قيادة بلوكتشين للتوعية والرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة التنمية المجتمعية عن مسابقة "بلوكاثون الاجتماعية" بإجمالي جوائز تبلغ ١٦٣٠٠ دولار لتشجيع تطوير التطبيقات القائمة على أساس بلوكتشين للأغراض التعليمية والاجتماعية والترفيهية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم ٦ أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، فإن عروض المسابقة مفتوحة حتى ٢٠ فبراير ٢٠٢٠، مع دعوة بلوكاثون للمبرمجين ومصممي الغرافيك والواجهات للمنافسة في بناء برامج بلوكتشين في مجالات الوعي والرعاية الاجتماعية. وقد أعلنت وزارة التنمية المجتمعية عن المسابقة خلال أسبوع جيتكس للتقنية الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من ٦ إلى ١٠ أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، ستكافئ وزارة التنمية المجتمعية الفائزين في المسابقة بعملة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدرهم (AED)، حيث تمنح الفائز الأول ٣٠٠٠٠ درهم (٨٢٠٠ دولار)، بينما يحصل المركزان الثاني والثالث على ٢٠٠٠٠ درهم (٥٤٠٠ دولار) و١٠٠٠٠ درهم (٢٧٠٠ دولار) على التوالي. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر الإمارات للابتكار في فبراير ٢٠٢٠.

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وضمن مسابقة "بلوكاثون الاجتماعية"، سيواجه المشاركون تحديًا في تطوير تطبيقات تدعم بلوكتشين خلال فترة زمنية محدودة ولن يُسمح لهم باستخدام البرامج والتطبيقات المصممة مسبقًا، حسبما يشير التقرير.

وتعتبر وزارة التنمية المجتمعية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات الاجتماعية للسياسات الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة. كما تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتضع سياسات معينة تتعلق بالزواج وغيرها من جوانب الحياة في الإمارات.

دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن بلوكتشين

تسعى وزارة التنمية المجتمعية لتحسين التنمية الاجتماعية في الدولة من خلال السعي لتحقيق أهداف أجندة التنمية الوطنية، رؤية الإمارات ٢٠٢١، والتي تحدد الموضوعات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتدعو إلى التحول إلى التنوع والاقتصاد القائم على المعرفة. وفي نوفمبر ٢٠١٨، قامت الوزارة بتطبيق دليل على المفهوم بناءً على بلوكتشين بروكسيماكس سيروس في خطوة للبدء في تنفيذ مبادرات بلوكتشين.

وفي سبتمبر، أطلقت وزارة الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة نظام بلوكتشين لتسجيل وتبادل بيانات الرعاية الصحية. وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قسم العقارات في المجلس التنفيذي في دبي، في شراكة مع بنك المشرق في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق نظام رهن عقاري قائم على أساس بلوكتشين.