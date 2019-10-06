سامسونع باي تتعاون مع عضو ريبل نت "فينابلر"

تام شمس - الأحد 6 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - دخلت سامسونغ باي، وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لشركة سامسونغ العملاقة في كوريا الجنوبية، في شراكة مع منصة الدفع فينابلر، عضو ريبل نت من ريبل، لتقديم ميزة المدفوعات عبر الحدود "تحويل الأموال" لمستخدمي التطبيق.

وقد أعلنت شركة فينابلر عن الشراكة في ٣ أكتوبر، مدعية أن الميزة الجديدة "توفر للمستخدمين مدفوعات سلسة وآمنة عبر الحدود إلى ٤٧ دولة من خلال مجموعة متنوعة من طرق الدفع، وكل ذلك في محفظة سامسونغ الأصلية للهاتف المحمول."

علاوة على ذلك، يمكن لعملاء سامسونغ باي المتمركزين في الولايات المتحدة استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم لإرسال الأموال عبر الخدمة.

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بيانات اعتماد قائمة على التوكنات

وفقًا للبيان، يتم تضمين جميع الرسوم وأسعار الصرف مقدمًا، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة ما سوف يدفعونه مقدمًا. كما يستخدم أمان النظام أيضًا بيانات اعتماد قائمة على التوكنات تدعمها سامسونغ نوكس. وأضاف سانغ آن، نائب الرئيس ورئيس قسم المحتوى والخدمات في شركة سامسونغ إلكترونيكس أمريكا:

"يعتبر تحويل الأموال خطوة أولى في رؤيتنا لتطوير سامسونغ باي إلى منصة تجعل حياة المستخدمين الماليين أكثر ملاءمة. مجموعة الخدمات في سامسونغ باي، التي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع رواد الصناعة مثل فينابلر، تجعلنا نؤثر بشكل إيجابي على التجارب المالية اليومية للمستهلكين."

مساحة تنافسية بشكل متزايد

أخيرًا، بينما يتم الآن نشر ميزة "تحويل الأموال" في قاعدة بيانات الولايات المتحدة، سيتم توسيع الخدمة الجديدة لتشمل المزيد من الأسواق في العام المقبل، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي. ووفقا لموقع معلومات الشركات "كرنش بيز"، تأسست فينابلر في أبريل ٢٠١٨ ولديها ٥ ملايين دولار في الإيرادات المقدرة سنويًا.