بيتكوين تنخفض إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار في الوقت الذي تشهد فيه العملات البديلة حركات مختلطة

تام شمس - الأحد 6 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - الأحد ٦ أكتوبر - تشهد أعلى ٢٠ عملة من العملات المشفرة حركات متباينة في اليوم بينما انخفض سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى ٨٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ١,٨٣٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٧٩٥٩ دولارًا، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بحوالي ١,٤٩٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمركزها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليًا ١٨,٨٤ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٠,٩ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو ٠.٣١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بسعر ١٧٤ دولارًا تقريبًا. وخلال الأسبوع، اكتسبت العملة حوالي ٢,٩٦٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٠.٢٢٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠.٢٥٣ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ٧,٢٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات التي سجلت حركة السعر الأكثر بروزًا هي تشين لينك (LINK)، التي ارتفعت ٥,٦٤٪، ويونوس سيد ليو (LEO) الذي انخفض ٦,٨٢٪ وألغوراند (ALGO)، الذي انخفض بنسبة ٥,٦٦٪ .

في وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢١٦ مليار دولار، أي حوالي ٠,١٤٪ أعلى من الأسبوع الماضي.