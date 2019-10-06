هيئة البورصات الأمريكية: إذا كانت بيتكوين أوراقًا مالية فستؤدي إلى "إثارة قضايا جوهرية"

تام شمس - الأحد 6 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رسميًا مرة أخرى أن بيتكوين (BTC) ليست أوراقًا مالية.

ففي خطاب موجه إلى سايفر تكنولوجيز بيتكوين فند بتاريخ ١ أكتوبر، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيان تسجيل الشركة الاستثمارية بحجة (من بين أمور أخرى) أن بيتكوين ليست أواقًا مالية.

ووفقًا للرسالة، حاولت سايفر التسجيل كـ "شركة استثمار" وفقًا لقانون شركة الاستثمار لعام ١٩٤٠، مما يشير إلى أن بيتكوين هي أوراق مالية.

ليست أوراقًا مالية

من ناحية أخرى، جادل موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات حجة سايفر المنطقية تحت اختبار هوي وإطارها لتحليل الأصول الرقمية المنشورة في أبريل. وتنص الرسالة على أنه:

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"من بين أشياء أخرى، لا نعتقد أن المشترين الحاليين من بيتكوين يعتمدون على الجهود الإدارية وريادة الأعمال التي يبذلها الآخرون لتحقيق الربح. وفقًا لذلك، نظرًا لأن سايفر تنوي استثمار جميع أصولها بشكل كبير في بيتكوين كما هو منظم حاليًا، فإنها لا تفي بتعريف "شركة الاستثمار" بموجب قانون شركة الاستثمار وقد قدمت بشكل غير مناسب في النموذج N-٢."

إذا كانت بيتكوين أوراقًا مالية، فستحدث مشكلات

علاوة على ذلك، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنه إذا كانت بيتكوين أوراقًا مالية، "فستثير عندئذ مشكلات أخرى جوهرية". وبصورة أكثر دقة، فإن العملة المشفرة المعنية ستكون "أوراقًا مالية غير مسجلة ومقدمة من قبل الجمهور، ومن المحتمل أن يكون من بين أشياء أخرى، جعل الصندوق المقترح ضامنًا على عملة بيتكوين."

وأخيرًا، أشار منظم الأوراق المالية أيضًا أن سايفر لم تمتثل بشكل كاف لقواعد حماية المستثمر القانونية. وتختتم الرسالة بالقول إن هيئة الأوراق المالية والبورصة "لن يقوم الموظفون بمراجعة إضافية لسايفر في شكلها الحالي."