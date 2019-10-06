توقعات سعر البيتكوين الاسبوعية

كان هناك انخفاض ثابت في عملة البيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتبع السعر مسارًا هبوطيًا ويواجه العديد من العقبات بالقرب من 8200 دولار و 8500 دولار. هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 8200 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

قد يمتد السعر في انخفاضه باتجاه منطقة الدعم 7850 $ قبل أن يبدأ في التعافي. يتراجع سعر بيتكوين ويتم تداوله في منطقة هبوطية دون مستوى 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. توقعات سعر البيتكوين أن يتراجع أكثر إلى 7850 دولار أو 7500 دولار قبل التحرك الصعودي.

تحليل توقعات سعر البيتكوين الأسبوعي

في الأسبوع الماضي ، بدأت سعر البيتكوين بانتعاش قصير المدى من أدنى مستوى عند 7659 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول زوج BTC / USD فوق مستويات المقاومة 7800 دولار و 8000 دولار. كان هناك كسر فوق منطقة المقاومة 8200 دولار. أخيرًا ، اختبر السعر منطقة المقاومة 8500 دولار وتصدرت بالقرب من مستوى 8539 دولار. في الآونة الأخيرة ، بدأ انخفاض جديد وتداول دون مستوى 8400 دولار.

يتبع السعر الآن مسار هبوطي أدنى مستوى 8200 دولار ويتداول أدنى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. كان هناك كسر أدنى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 7659 دولار إلى 8539 دولار. في الوقت الحالي ، يحتفظ السعر بمستوى دعم 8000 دولار بزاوية هبوطية. الدعم الفوري هو بالقرب من 8000 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب 61.8٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7659 دولار إلى 8539 دولار.

الأهم من ذلك أن هناك قناة هبوط رئيسية تتشكل مع مقاومة بالقرب من 8200 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD. لا يزال Bitcoin معرضة لخطر المزيد من السلبيات تحت منطقة الدعم البالغة 8000 دولار. إذا كسر 8000 دولار ، فقد ينخفض نحو منطقة الدعم البالغة 7850 دولار. قد تؤدي أي جوانب سلبية أخرى إلى تحرك نحو منطقة الدعم 7500 دولار على المدى القريب.

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على الجانب الصاعد ، هناك العديد من العقبات بالقرب من مستويات 8200 دولار و 8300 دولار. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 8500 دولار. ومع ذلك ، تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 8600 دولار ومتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي متصل حيث تشكل المقاومة بالقرب من 8600 دولار على الرسم البياني ذاته.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتبع سعر البيتكوين مسار هبوطي دون مستوى 8500 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أعلى من 8500 دولار و 8600 دولار ، فهناك خطر حدوث انخفاض حاد نحو 7500 دولار.

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