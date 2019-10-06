التوقعات الأسبوعية ل سعر Ethereum

بدأ سعر Ethereum في التداول عند نطاق 175 دولار بعد فشله في تجاوز مستوى المقاومة المتمثل في 185 دولارًا. يتداول السعر حاليًا تحت مستوى المقاومة 180 دولار و 185 دولار. يوجد مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 180 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات. من المرجح أن يتخذ زوج الدولار و الاث الخطوة الحاسمة التالية إما فوق مستوى 180 دولار أو نحو مستوى دعم 160 دولار. يستعد سعر Ethereum للكسر الحاسم التالي مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين. قد يبدأ ETH قريبًا زيادة قوية في حالة كسر المقاومة 180 و 185 دولار.

التحليل الأسبوعي ل سعر Ethereum

خلال الأسبوع الماضي ، اختبر ETH منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. في وقت سابق ، شكل السعر قاعدة دعم بالقرب من مستوى 160 دولار وبدأ في تصحيح صعودي. لقد كسر مستويات المقاومة 165 و 170 دولار. كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الانخفاض الرئيسي الأخير من أعلى مستوى 225 دولار إلى 152 دولار منخفض.

كافح السعر لكسر منطقة المقاومة 185 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، كان المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات بمثابة مقاومة قوية بالقرب من 185 دولار. كما لم يكن هناك اختبار لمستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ في التراجع الرئيسي الأخير من أعلى مستوى في 225 دولار إلى 152 دولار. في الآونة الأخيرة ، انخفض السعر إلى ما دون مستوى 180 دولار ويتداول حاليًا في نطاق حاسم.

يبدو أن هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 180 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD. على الجانب الصاعد ، هناك عقبات كبيرة بالقرب من مستويات 180 دولار و 185 دولار. وبالتالي ، فإن الاختراق الناجح فوق منطقة المقاومة 185 دولارًا و المتوسط المتحرك البسيط 100 قد يفتحان الأبواب أمام حركة صعودية أكبر. تقع المقاومة الرئيسية التالية لـ Ethereum بالقرب من مستويات 198 دولار و 200 دولار.

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إن مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ من الانخفاض الكبير الأخير من أعلى مستوى في 225 دولار إلى أدنى مستوى 152 دولار قد يمنع المكاسب بالقرب من 197 دولار. على العكس من ذلك ، قد يكسر السعر مستوى دعم 170 دولارًا لمواصلة الانخفاض. تقع منطقة الدعم الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 160 دولار. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فيمكن للسعر إعادة النظر في قاع التأرجح البالغ 152 دولارًا.

يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن سعر Ethereum يستعد للكسر الحاسم التالي إما فوق 185 دولار أو أقل من 170 دولار. طالما يتداول السعر دون مستوى المقاومة 185 دولار و المتوسط المتحرك البسيط 100 ، هناك فرص لكسر سلبي على المدى القريب.

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