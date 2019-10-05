ما هي مؤشرات اسعار العملات المشفرة ؟

مؤشرات اسعار العملات المشفرة عبارة عن منصة إلكتروني تُدرج معلومات الأسعار والقيمة السوقية للعديد من العملات المشفرة. و المنصة المشهورة و الشائعة هي coinmarketcap. يتم استخدام هذه المنصات بشكل أساسي للحصول على معلومات الأسعار الفورية التي تقدمها حول العديد من العملات المشفرة ولكنها أيضًا تعتبر مصدرًا للمعلومات من أجل حساب الأداء، المراقبة، المقارنة و التحليل للعملات المشفرة.

اعتمادا على معايير الإدراج لمؤشرات الأسعار الفردية، فقد تقدم تفاصيل حول جميع العملات والرموز المتوفرة في السوق أو تلك المحددة فقط والتي تتوافق مع المعايير، مثل تلك التي تتم إتاحتها على البورصات العامة مع مستوى كافٍ من حجم التداول.

ومع ذلك، فإن معظم مؤشرات أسعار العملات المشفرة المشهورة تسرد غالبية العملات المتاحة في السوق، وبالتالي فهي طريقة جيدة لإبقاء إصبعك على نبض سوق العملات المشفرة بالكامل في أي وقت، دون الحاجة إلى تجميع البيانات يدويًا من المئات من بورصات العملات المشفرة الفردية.

المعلومات التي يمكن جمعها من مؤشرات اسعار العملات المشفرة

عادة، ستجد سعر السوق الحالي لكل من العملات المشفرة المعينة، والقيمة السوقية – أي السعر الحالي مضروبًا في العرض المتداول – والحجم على مدار 24 ساعة، وهو إجمالي حجم التداول لعملة محددة عبر الأسواق المختلفة في أخر 24 ساعة.

كما يمكنك عمومًا النقر على العملات الفردية للعثور على معلومات أكثر تفصيلًا. ويمكن أن يشمل ذلك مستوى التداول الحالي والحد الأقصى لإمداد العملات المشفرة، ورسم بياني يتتبع أداء السعر مع مرور الوقت وقائمة بجميع الأسواق أو البورصات التي يمكن تداول العملة فيها.

وعلى الرغم من أن هذه بعض المعلومات الشائعة التي يمكنك توقع العثور عليها، فإن كل منصة تختلف وستوفر معلومات مختلفة، اعتمادًا على قاعدة المستخدمين الخاصة بها. فإذا كان هناك مؤشر محدد يستهدف المتداولين خلال اليوم، على سبيل المثال، فقد يعرض أعلى وأدنى سعر تحققه عملة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حين أن منصة أخرى أكثر ملاءمة لاحتياجات المستثمرين على المدى الطويل قد توفر معلومات عن ميزات محددة للعملة، مثل إذا ما كانت عملة تقوم على خوارزمية إثبات العمل (PoW) أم إثبات الملكية (PoS)، سواءً كانت تركز على تحويل الأموال أو رموز الأصول وما إلى ذلك.

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الفرق بين مؤشرات العملات المشفرة و المؤشر التقليدي

كلاهما يشير إلى الصحة المالية للصناعة التي استثمر فيها المستثمر، فالفرق الأكبر هو، بطبيعة الحال، حقيقة أن مؤشرات سوق الأوراق المالية التقليدية تدرج معلومات الأسعار للأسهم في الشركات في حين أن قائمة مؤشرات العملات المشفرة تدرج معلومات عن الأصول المشفرة من مختلف الشبكات القائمة على بلوكشين.

وهناك فرق آخر، فبينما تميل مؤشرات أسعار العملات المشفرة إلى إدراج غالبية العملات المشفرة المتوفرة في السوق المفتوحة، فإن مؤشرات سوق الأوراق المالية التقليدية ستدرج فقط عددًا محدودًا من الأسهم، مع وجود قاسم مشترك بينها – عادةً ما يكون نوع القطاع أو حجم الشركة. وكثيرًا ما ينظر إلى هذه المؤشرات على أنها لمساعدة المستثمرين على قياس صحة السوق ككل.

حيث يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S & P 500 في الولايات المتحدة أكبر 500 شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، في حين أن فاينانشيال تايمز ستوك إكستشينج FTSE 100 يتكون من 100 من أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن حسب القيمة السوقية.

ومن ناحية أخرى، فإن فوتسي تك مارك FTSE techMARK 100 لا يمثل سوى أكبر 100 شركة تكنولوجية مبتكرة من بورصة لندن بينما مؤشر إس آند بي غلوبال S&P Global 1200 لتكنولوجيا المعلومات يسرد فقط الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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