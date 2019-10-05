باي بال الوسيط المالي الاكثر شعبية في العالم قد اثار مخاوف جديدة لمشروع ليبرا بحيث قد انهى فكرة دعمه لمشروع فيسبوك ليبرا و الانضمام إلى عملة ليبرا الرقمية من فيسبوك.

باي بال و فيسبوك ليبرا شراكة لن تتم و السبب التدقيق التنظيمي لمشروع فيسبوك ليبرا و عملته الرقمية المشفرة.

حسبما ذكرت وكالة الاخبار فاينانشال تايمز يوم 3 أكتوبر، بحيث لم يحضر باي بال اجتماع مؤيدي ليبرا يوم الخميس.

بعد عدم حضور باي بال ، أخبر متحدث باسم الشركة في 4 أكتوبر بأنها تركت مشروع ليبرا رسميًا ، مضيفًا:

“ما زلنا ندعم تطلعات فيسيوك ليبرا ونتطلع إلى استمرار الحوار حول سبل العمل معا في المستقبل. لقد كان Facebook شريكًا إستراتيجيًا قديمًا وقيمًا في PayPal ، وسنستمر في الشراكة مع Facebook ودعمه في مختلف القدرات. “

وتأتي هذه التطورات على خلفية شائعات حالية مفادها أن ما يصل إلى ثلاثة من هؤلاء الداعمين يفكرون أيضًا في التخلي عن أدوارهم كداعمين لمشروع فيسبوك ليبرا. ونقلت التايمز عن شخص مقرب من باي بال قوله:

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“لا يبدو أن هناك الكثير من العمل المسبق مع المنظمين. ولا تريد شركات المدفوعات أن يتدفق التدقيق التنظيمي إلى أعمالها لكي لا تخسر زبائنها”.

إن الدافع وراء المخاوف المماثلة بالنسبة لفيزا وماستركارد وسترايب كان يضمن أن ليبرا لن تضر بعلاقاتها مع المنظمين.

وقد أثارت ليبرا جدلًا مع المشرعين في جميع أنحاء العالم منذ نشأتها، مع سرد مشترك يدور حول العملة الرقمية التي تستولي على الأموال بعيدًا عن الحكومات.

نفت سترايب في وقت لاحق أنها تفكر في التخلي عن مشروع فيسبوك ليبرا. أيضًا هذا الأسبوع، حدد مطورو ليبرا خريطة طريق للتقدم، وكشفوا أن العقد كانت بالفعل تختبر التواصل مع بعضها البعض.

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