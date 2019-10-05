Æternity بلوكتشين تجلب "الديموقراطية السائلة" إلى أوروغواي

تام شمس - السبت 5 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - سوف يتعاون تطبيق بلوكتشين اللامركزي مفتوح المصدر Æternity، مع حزب أوروغواي الرقمي لتحسين العمليات الديموقراطية في البلاد والتصويت الداخلي.

ووفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٣ أكتوبر، تهدف الشراكة إلى بناء نظام جديد يمكن بموجبه لمواطني أوروجواي وأعضاء الحزب الرقمي المشاركة في مختلف القرارات السياسية بطريقة شفافة وغير مركزية.

ديموقراطية سائلة غير قابلة للتغيير

وفقًا للبيان، ستركز المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء تطبيق لامركزي استنادًا إلى نموذج "الديموقراطية السائلة" الذي يستخدم الرموز الرقمية ومجموعة أساسية من العقود الذكية التي سيستخدمها الحزب الرقمي في حوكمته الداخلية.

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يخطط الحزب أيضًا لتطوير قاعدة بيانات آمنة وشفافة باستخدام حل تكنولوجي "لجمع الهويات والتحقق من صحتها". وأضاف بابلو كويرلو، الرئيس التنفيذي لشركة Æternity Americas:

"إن تطبيق الحكم الديموقراطي الذي سينفذه الحزب الرقمي يعتمد على حل الحكم الداخلي الذي تستخدمه Æternity لاتخاذ القرارات داخل المجتمع المحلي، وهو هيكل جديد تمامًا، مما يسمح بمشاركة أكبر للمواطنين في القرارات السياسية على جميع المستويات، مع موثوقية لا يمكن تغييرها."

تم إنشاء الحزب الرقمي في عام ٢٠١٣، ويدعي ممثلوه أنه "أول حزب سياسي يركز على جلب العصر الرقمي إلى المجال السياسي لأوروغواي".