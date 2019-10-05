مخترق يُرجع مجالات إيثريوم التي تم الحصول عليها بسبب خللٍ بالمزاد

تام شمس - السبت 5 أكتوبر 2019 05:52 صباحاً - قرر المتسلل الذي سرق ١٧ من أسماء نطاقات إيثريوم خلال مزاد خدمات أسماء إيثريوم (ENS) إرجاعها جميعًا.

وعدٌ بتعويض ضخم

في ٤ أكتوبر، قال سوق المقتنيات الرقمية "أوبن سي" أن جميع أسماء ENS المسروقة قد تم إرجاعها بنجاح وأن عروض الأسعار على أسماء النطاقات ستستأنف مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.

وفي بداية شهر سبتمبر، تم استغلال عملية تقديم عطاءات على ENS من قِبل أحد المتسللين الذي تمكن من سرقة ١٧ اسم نطاق لعروض أسعار أقل من المستخدمين الآخرين الذين تم تقديمهم. وأوضح أوبن سي، الذي أدار المزاد، أن الخلل وزع نطاقات ENS على المشاركين الذين لم يحصلوا على أعلى مزايدة.

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وتم إدراج أسماء النطاقات المسروقة، والتي تضمنت apple.eth، وdefi.eth وwallet.eth وpay.eth، في القائمة السوداء ووُعد المتسلل بعرض جذاب لإعادة أسماء النطاقات. وقال أوبن سي:

"نحن نقدر العمل الذي أنجزته لكشف نقاط الضعف في نظام المزاد. [...] وللتعويض عن العمل الذي أنجزته لكشف نقاط الضعف هذه، نحن على استعداد لنقدم لكم ٢٥٪ من سعر العرض الفائز لكل اسم تعيده. وسنقوم أيضًا برد سعر الشراء الخاص بك."

وقد تلقى مجال واحد، coffeshop.eth، بالفعل عرضًا بقيمة ١٠٠ من إيثريوم (WETH)، بقيمة تبلغ نحو ١٤٠٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.