وولمارت تستخدم تقنية بلوكتشين لتتبع سلاسل توريد الروبيان

تام شمس - السبت 5 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - ستستخدم شركة وولمارت الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة، بالتعاون مع آي بي إم، تقنية بلوكتشين لتتبع سلاسل التوريد الخاصة بالروبيان.

ففي ٤ أكتوبر، ذكرت مجلة الأعمال الهندية LiveMint أن وولمارت ستستخدم تقنية بلوكتشين لتتبع الروبيان ذي المصدر الهندي لتحديد مواقع متاجر بيع التجزئة Sam's Club في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنية بلوكتشين لتتبع صادرات الروبيان من المزارع الهندي إلى بائع تجزئة خارجي. وقد قال رئيس المعهد الوطني للمصايد جون كونيلي:

"باعتبارها واحدة من أكثر السلع تداولًا في العالم، فإن المأكولات البحرية لديها سلسلة إمداد معقدة وواسعة النطاق، مما يجعل الاختبار وتطوير برامج التتبع بمساعدة التكنولوجيا خطوة مهمة. وإنه لأمر مشجع أن نرى شركة تجزئة مثل وولمارت تشارك في اختبار المأكولات البحرية على بلوكتشين." Advertisements

وقد عملت وولمارت مع معالج المأكولات البحرية الهندي Sandhya Aqua لإضافة سلسلة توريد الروبيان إلى منصة آي بي إم فود ترست المدعومة من بلوكتشين بحيث يمكن للعملاء تتبع من أين يأتي الروبيان الخاص بهم.

ويعتبر الروبيان أكبر صادرات الهند الزراعية، حيث تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق للروبيان، حيث تستهلك ٤٦٪ من صادرات الروبيان الهندي. وتشير LiveMint إلى أن تطبيق تقنية بلوكتشين ستساعد مزارعي الروبيان الهندي على تلبية معايير الغذاء الأمريكية الصارمة، وبالتالي اكتساب ثقة تجار التجزئة في الولايات المتحدة وتأمين استزراع الروبيان كصناعة نمو طويلة الأجل.

وقد طبقت وولمارت تقنية بلوكتشين من قبل لتتبع الطعام في بلدان أخرى مثل الصين. ويزعم أن تقنيات دفتر الأستاذ الموزعة مثل بلوكتشين تجعل من السهل على الشركة تتبع سلاسل الإمداد الضخمة الخاصة بها وتذكر المواد الغذائية أو الأدوية التي تنطوي على مشاكل إذا دعت الحاجة.