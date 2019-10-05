تطبيق المراسلات الياباني "لاين" ونومورا هولدينغز يشكلان تحالف بلوكتشين

تام شمس - السبت 5 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - دخل تطبيق المراسلة الياباني "لاين" في اتفاقية نهائية مع العملاقة المالية نومورا هولدينغز لتشكيل تحالف بلوكتشين.

التركيز على تكنولوجيا بلوكتشين

يوم ٤ أكتوبر، أعلنت لاين، بالاشتراك مع شركة إل في سي التابعة لمجموعة لاين ونومورا هولدينغز، أن الشركات الثلاث قد وقعت على اتفاقية تحالف رأس المال النهائية، والتي تستند إلى النية الجماعية لاستكشاف فرص العمل في مجال بلوكتشين.

وكان كوينتيليغراف قد أفاد سابقًا أن الشركاء الثلاثة قد وقعوا مذكرة تفاهم في نهاية يناير ٢٠١٩، بهدف توقيع عقد رسمي بحلول نهاية مارس.

ووفقًا للبيان الصحفي، أكملت نومورا هولدينغز استثماراتها في إل في سي، مما سيؤدي إلى تأسيس تحالف مالي مع التركيز على تقنية بلوكتشين.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها لاين و نومورا في شراكة. ففي وقت مبكر من عام ٢٠١٨، قاما بإنشاء شركة لتقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية والمشورة الاستثمارية، حيث ستمتلك نومورا ٤٩ في المئة وسيطر لاين على ٥١ في المئة المتبقية.

ولدى لاين حاليًا ٨١ مليون مستخدم نشط شهريًا في اليابان.

نومورا هولدينغز تستثمر في توكن مدعوم من كوين بيز

ذكر كوينتيليغراف يوم ٢٤ سبتمبر أن نومورا هولدينغز، إلى جانب اثنين من البنوك التجارية الكبرى الأخرى، ذراع سانتاندير الاستثمارية InnoVentures وMUFG Innovation Partners، استثمروا ١٤ مليون دولار في سيكيوريتيز، وهو بروتوكول إصدار التوكنات المدعومة من كوين بيز.