غالاكسي ديجيتال وXBTO تنفّذان أول تداول ضخم لعقود بيتكوين الآجلة على باكت

تام شمس - الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - قامت إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE)، وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك للأوراق المالية، بتنفيذ أول صفقة ضخمة من عقود باكت بيتكوين الآجلة.

وقد كشفت شركة ICE عن التطور في بيان صحفي صادر يوم ٤ أكتوبر، مع تحديد أنه تم تنفيذ أول صفقة لعقود بيتكوين الآجلة لباكت بين بنك الأصول غالاكسي ديجيتال وشركة XBTO الاستثمارية المشفرة في الأول من أكتوبر. وقد تمت الموافقة على الصفقة من قِبل تاجر السلع الزراعية ED&F Man. في أعقاب تنفيذ الصفقة، ذكرت XBTO:

"في الأسبوع الماضي، اشترينا أول عقد باكت بيتكوين الآجلة اليومية وأخذنا أول تسليم مادي لأصل رقمي بموجب قوانين ولوائح العقود الآجلة للسلع الحالية. وهذا الأسبوع، قمنا بتنفيذ تجارة الكتلة الأولى. يسرنا أن نبلغكم بأن الإطلاق كان ناجحًا ويمكنه استيعاب الصفقات الكبيرة." Advertisements

والصفقات الجماعية هي العقود الآجلة أو معاملات الخيارات التي يمكن تنفيذها بشكل منفصل عن السوق العامة. ووفقًا لمجموعة CME، غالبًا ما يتم تنفيذ الصفقات الجماعية من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة مع مراعاة أغراض معينة.

ترقب باكت ورد الفعل الأولي

تم إطلاق باكت يوم ٢٣ سبتمبر، بعد انقضاء أكثر من عام لضمان الامتثال الكامل لسلطات الولايات المتحدة. وخلال الأربع وعشرين ساعة الأولى، تداولت منصة باكت ٧١ من عقود بيتكوين الآجلة.

وقد فشلت باكت في التأثير في اليوم الأول من التداول بزعم أن سعر العملة كان محددًا في نطاق معين، لذلك لم يكن المتداولون المؤسسيون في عجلة من أمرهم لبدء صفقاتهم. وفي اليوم التالي لإطلاقها، حقق سعر بيتكوين أكبر ارتفاع خلال اليوم منذ شهر يناير، حيث فقد نحو ١٣٪ يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.