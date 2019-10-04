المنظم المالي بولاية نيويورك يوظف متخصصين العملات المشفرة وبلوكتشين

تام شمس - الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:56 مساءً - تعيّن الجهة التنظيمية المالية لولاية نيويورك أخصائيًا ذا خبرة في مجال العملات الافتراضية وبلوكتشين، وفقًا لإعلان نُشر مؤخرًا.

وتتطلع إدارة الخدمات المالية إلى توظيف نائب المشرف في قسم الأبحاث والابتكار، مع خلفية في العملات المشفرة وبلوكتشين، وتكنولوجيا دفتر السجلات الموزعة وغيرها من المجالات ذات الصلة. ويتم تعيين الشخص في هذا المنصب ليكون مسؤولًا عن قرارات السياسة وتنظيم الأسواق الناشئة والمبتكرة.

وسيكون الفرد مسؤولًا عن توجيه تطوير إجراءات التنفيذ والسياسات واستراتيجيات الاتصال في هذا المجال، والحفاظ على التواصل مع الجهات الفاعلة في الصناعة، وتطوير المبادرات وتدابير الامتثال.

الوكالات الفيدرالية توظف متخصصين في بلوكتشين

تقوم المنظمات الحكومية بتوظيف متخصصين في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين بنشاط في الأشهر الأخيرة. كانت وزارة التجارة الأمريكية تتطلع إلى توظيف عالم كمبيوتر متخصص في إدارة بلوكتشين والهوية في أغسطس. وأشار إلى أن دور المرشح سوف يشمل التركيز على قدرات الأمن السيبراني.

وفي أواخر سبتمبر، كانت لدى ناسا منصب شاغر لعالم بيانات يتمتع بخبرة في العملات المشفرة وبلوكتشين في مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا، والذي تتمثل وظيفته الأساسية في بناء وتشغيل مركبة فضائية روبوتية كوكبية وإجراء مهام تدور حول الأرض.