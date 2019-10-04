الرئيس التنفيذي: أبل لن تنشئ عملتها الرقمية الخاصة مثل فيسبوك

تام شمس - الجمعة 4 أكتوبر 2019 02:51 مساءً -

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن أبل ليس لديها نية لاتباع فيسبوك في إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها.

كوك "غير مرتاح" لقيام الشركات بإنشاء المال

أثناء حديثه في مقابلة مع مجلة ليزيكو الفرنسية يوم ٤ أكتوبر، صب تيم كوك الماء البارد على فكرة أن أبل يمكنها إصدار عملتها الرقمية الخاصة.

وكانت إجابه "لا"، عندما سئل عن الاحتمال، وتابع:

"أعتقد حقًا أن العملة يجب أن تظل في أيدي الدولة. لست مرتاحًا لفكرة أن كيانًا خاصًا يمكنه إنشاء عملة حديثة."

وجاءت تعليقاته بلهجة مختلفة بشكل ملحوظ عن كل من فيسبوك، والتي تقوم بتطوير عملتها الرقمية ليبرا، والمنافسين.

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وفي مجال المدفوعات، تسعى أبل جاهدة للحصول على حصتها في السوق مع لاعبين مثل فيزا وماستركارد وباي بال عبر أبل باي

وقد اشتركت هذه الشركات الثلاث جميعها في ليبرا، رغم ما كشفت عنه هذا الأسبوع من أن جميعها قد تفكر في تغيير الاتجاه.

آبل ضد مؤيدي بيتكوين

أولئك الذين يدعمون العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين (BTC) ينتقدون على العكس الطريقة التي تفسد بها الدول والبنوك المركزية عرض النقود ودعم العملات الورقية.

ولكن بالنسبة إلى كوك، فإن هؤلاء هم الأوصياء المناسبون على الأدوات الاقتصادية. وأشار: