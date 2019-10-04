شركة حفظ العملات المشفرة "بيتغو" تُطلق خدمات التكديس لداش وألغوراند

تام شمس - الجمعة 4 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - أطلقت شركة بيتغو للخدمات المالية للأصول الرقمية خدمة تكديس جديدة للعملاء الذين يقومون بتخزين أصولهم من خلال شركة بيتغو ترست التابعة لخدمة الحفظ.
كشف بيان صحفي نُشر يوم ٣ أكتوبر عن أن الخدمة الجديدة ستطلق مبدئيًا باستخدام العملات البديلة داش وألغوراند (ALGO)، مع مزيد من الأصول التي سيتم دعمها في المستقبل.
التكديس مقابل التعدين
يعد التكديس محددًا بسلاسل بلوكتشين لإثبات الملكية (PoS) ويسمح للمشاركين في الشبكة بشكل أساسي بكسب شكل من أشكال "الفائدة" عن طريق إيداع التوكنات الخاصة بهم للحفاظ على الشبكة وكسب المكافآت المحتملة.
ووفقًا للبيان الصحفي لشركة بيتغو، ستختلف معدلات العائد لكل أصل مدعوم محدد - من ٧٪ إلى ١٣٪ لألغوراند. وتلاحظ الشركة أيضًا أن أصول العملاء سيتم تخزينها أثناء احتجازها في مخزن بارد وآمن (يصل إلى ١٠٠ مليون دولار).
بيتغو تستحوذ على شركة هيدج للبنية التحتية
وفقًا للبيان الصحفي، استحوذت شركة بيتغو أيضًا على هيدج - وهي شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية للتكديس.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستحواذ تشكل جوهر مشروع بيتغو ستاكينغ الجديد من خلال دمج عمليات التشفير المتقدمة لأجهزة هيدج والأجهزة المتخصصة، بما في ذلك وحدات أمان الأجهزة. وفي البيان، أوضح مدير التكنولوجيا في بيتغو "بين تشان":
"نحن بحاجة إلى تزويد عملائنا بالقدرة على استخدام أصولهم قيد الحفظ. ويوفر التكديس لعملائنا عوائد على استثماراتهم دون تحريك أصولهم على الإطلاق".
ويشير البيان الصحفي لشركة بيتغو إلى انخفاض متطلبات الطاقة في سلاسل بلوكتشين لإثبات الحصة مقابل تلك التي تستخدم أنظمة إثبات العمل القائمة على التعدين، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن إمكانية توليد عوائد سلبية على المقتنيات قد تساعد في تحفيز HODLing للأصول على المدى الطويل.
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