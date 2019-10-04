باي بال قد يبتعد من ليبرا لفيسبوك بسبب 'التدقيق التنظيمي': تقرير

تام شمس - الجمعة 4 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - أثار معالج الدفع "باي بال" مخاوف جديدة من أنه يفكر في التراجع عن الانضمام إلى عملة ليبرا الرقمية من فيسبوك.

"العمل المسبق" لليبرا لا يكفي لباي بال

حسبما ذكرت وكالة الأنباء فاينانشال تايمز يوم ٣ أكتوبر، لم يحضر باي بال اجتماعًا لـ ٢٨ من مؤيدي ليبرا يوم الخميس.

وتأتي هذه التطورات على خلفية شائعات حالية مفادها أن ما يصل إلى ثلاثة من هؤلاء الداعمين يفكرون أيضًا في التخلي عن أدوارهم كمشغلي عقد في المستقبل. ونقلت التايمز عن شخص مقرب من باي بال قوله:

"لا يبدو أن هناك الكثير من العمل المسبق مع المنظمين. ولا تريد شركات [المدفوعات] أن يتدفق [التدقيق التنظيمي] إلى أعمالها". Advertisements

اللاعبون الرئيسيون الآخرون يترددون

حسما أفاد كوينتيليغراف يوم ٢ أكتوبر، فإن الدافع وراء المخاوف المماثلة بالنسبة لفيزا وماستركارد وسترايب كان يضمن أن ليبرا لم تضر بعلاقاتها مع المنظمين.

وقد أثارت ليبرا جدلًا مع المشرعين في جميع أنحاء العالم منذ نشأتها، مع سرد مشترك يدور حول العملة الرقمية التي تستولي على الأموال بعيدًا عن الحكومات.

ونفت سترايب في وقت لاحق أنها تفكر في التحول. أيضًا هذا الأسبوع، حدد مطورو ليبرا خريطة طريق للتقدم، وكشفوا أن العقد كانت بالفعل تختبر التواصل مع بعضها البعض.