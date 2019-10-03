أندريسن هورويتز تفتتح مدرسة تركز على الشركات الناشئة للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 3 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - تفتتح شركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز" مدرسة متخصصة في الشركات الناشئة التي تهدف إلى تطوير مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة.

وقد كشفت أندريسن هورويتز النقاب عن مدرسة Crypto Startup School في إعلان يوم ٣ أكتوبر، قائلة إنها تنوي "تشجيع المزيد من رواد الأعمال الفنيين على بدء مشاريع عملات مشفرة ومساعدة الشركات المهتمة بالمجال في التنقل في متاهة الأفكار".

وبالإشارة إلى ما يسمى بفكرة المتاهة، تناولت الشركة أهمية الأفكار الجيدة لصناعة الشركات الناشئة، والتي هي في النهاية "خطط جيدة ومتعددة السنوات تفكر في العديد من المسارات الممكنة وفقًا لكيفية تغير العالم".

وتعليقًا على إطلاق المبادرة، أخبر كريس ديكسون، الشريك العام في أندريسن هورويتز، ذا بلوك أن المدرسة ستكون مجانية، مضيفًا:

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"سنقوم بتشغيل مدرسة للشركات الناشئة الخاصة بالعملات المشفرة وما تعلمناه خلال السنوات السبع الماضية كأفضل الممارسات في هذه الفئة."

بلوكتشين والعملات المشفرة في التعليم

في الأشهر الأخيرة، أطلقت مجموعة من الجهات الفاعلة في الصناعة مبادرات متعلقة بالتعليم. ففي الآونة الأخيرة، أعلنت شبكة الحوسبة التي تركز على الخصوصية والنظام الإيكولوجي للتطبيق بلوكستاك عن شراكة مع مدرسة Lambda School عبر الإنترنت القائمة على المهارات. وبحسب ما ورد يمكن للطلاب المسجلين في البرنامج الآن تعلم كيفية ترميز تطبيقات بلوكستاك وكسب إيرادات شهرية من خلال برنامج App Mining.

كما قامت بورصة العملات المشفرة العالمية الكبرى "باينانس" بتقديم مشروعها الجديد الذي يركز على المطورين، والذي يطلق عليه باينانس إكس. ويقال إن المشروع سيدعم المطورين ومبادراتهم من خلال المساعدة في التعليم والتعاون على باينانس وربطهم بالبرامج الداخلية ذات الصلة التي تساعد المشاريع على التقدم في مراحل مختلفة من النمو.