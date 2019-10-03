باينانس تدمج منصة مكافحة غسيل الأموال من كوينفيرم للامتثال لقواعد فرقة العمل المالي

تام شمس - الخميس 3 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - دخلت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "بينانس" في شراكة مع شركة تحليلات العملات المشفرة الناشئة "كوينفيرم" لتحسين امتثالها لمكافحة غسل الأموال (AML).

منصة جديدة للامتثال لقواعد فرقة العمل المالي

سيؤدي تكامل نظام مكافحة غسل الأموال الأساسي من كوينفيرم إلى تبسيط التزام باينانس بقواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن فرقة العمل المالي (FATF)، وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٣ أكتوبر.

وتتطلب التدابير الجديدة التي وضعتها فرقة العمل المالي من مشغلي العملات المشفرة إثبات الهوية الكامنة وراء مرسلي ومستلمي الأموال المشفرة، وإجراء العناية الواجبة المناسبة للتأكد من أنهم لا يشاركون في نشاط غير مشروع، وتطوير برامج قائمة على المخاطر، من بين أمور أخرى.

وستقوم باينانس بنشر منتجات كوينفيرم لتقييم وتحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بأكثر من ١٢٠٠ عملة رقمية وتوكنات وبلوكتشين متنوعة معروضة على منصة التداول الخاصة بها.

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فرقة العمل المالي تهز صناعة العملات المشفرة

حسبما تم الإبلاغ سابقًا، انضم مجمع أسواق العملات المشفرة "كوين جيكو" إلى شبكة كوينفيرم من أجل تحسين خوارزمية نقاط الثقة التبادلية الخاصة بها، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بوسيلة للإبلاغ عن عمليات الاحتيال والاختراق.

أيضًا، وقعت شركة ريبل للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو، والتي تقف إلى حد كبير وراء XRP، اتفاقية مع كوينفيرم، حيث ستستكشف الأخيرة امتثال XRP لأحكام مكافحة غسيل الأموال.

وفي معرض تعليقه على نية فرقة العمل المالي لتعزيز السيطرة على بورصات العملات المشفرة، قال جيف هورويتز، كبير مسؤولي الامتثال في بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كوين بيز":