مدير منتجات غوغل السابق ينضم إلى "مالتي كوين كابيتال" كمدير استثمار

تام شمس - الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:52 مساءً -

عينت شركة بلوكتشين والعملات المشفرة الاستثمارية "مالتي كوين كابيتال" مديرًا سابقًا لمنتجات غوغل كواحد من مديري الاستثمار الجدد.

وفي منشور مدونة بتاريخ ١ أكتوبر، قال الشريك الإداري كايل ساماني إن توني شنغ سيساعد في تأمين صفقات جديدة للشركة بينما يعمل أيضًا مع أعضاء المحفظة الحاليين.

سوق العملات المشفرة يقدم "بدايات هائلة"

وقد لخص قائلًا: "لا يزال سوق العملات المشفرة صغيرًا جدًا، وهناك بدايات هائلة يمكن التقاطها بعدة طرق. "لقد بدأت الأمور في إثارة الاهتمام"، مضيفًا:

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"مع كل الأشكال الصحيحة لرأس المال - الأشخاص، المال، الاجتماعيات، مقدمو الخدمات، والعلامة التجارية - نتطلع إلى المرحلة التالية من النمو كشركة. فقد نجحنا في الوصول من ٠ إلى ١. والآن نستعد للانتقال من ١ إلى N."

تغير الاتجاهات في استثمار بلوكتشين

ساهمت مالتي كوين في العديد من جولات التمويل البارزة في الأشهر الأخيرة. وكانت آخرها لشبكة Skale المتوافقة مع إيثريوم التي جمعت ١٧,١ مليون دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مستثمرون مثل وينكلفوس كابيتال وكونسنسيس لابز.

وقبل ذلك، في أكتوبر ٢٠١٨، قادت مالتي كوين جولة أخرى بقيمة ٩,٦٥ ملايين دولار من الاستثمارات في Skale.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فإن الاستثمار في بلوكتشين قد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى ٦٠٪ هذا العام مع استمرار الاهتمام بالتركيز على بيتكوين (BTC).