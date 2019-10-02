بروتوكول تبادل الملفات اللامركزي من بيتورنت - BTFS يُطلق شبكته الرئيسية

تام شمس - الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:52 مساءً -

أطلق بروتوكول تبادل الملفات اللامركزي من بيتورنت، نظام ملفات بيتورنت (BTFS) شبكته رئيسية. ويسعى المشروع إلى أن يصبح ما يصفه المطورون بأنه "أكبر وأول نظام تخزين غير مركزي قابل للتطوير في العالم".

ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ١ أكتوبر، أصدر BTFS العديد من الميزات الجديدة لهذه المناسبة وأصدر ٣٠٠٠ عقدة جديدة. ويلخص المنشور:

"مع اقتراب شهر أكتوبر، ومع دمج BTFS في أكبر شبكة من نظير لنظير في العالم، قامت بيتورنت وBTFS باستكمال إطلاقه الرسمي للشبكة الرئيسية، وهو ما يمثل نقطة انطلاق جديدة لبروتوكول BTFS وخطوة كبيرة نحو دمج نظام بيتورنت البيئي". Advertisements

BTFS يعد بأن يفيد ١٠٠ مليون من مستخدمي بيتورنت

أعلنت بيتورنت عن BTFS في نهاية شهر مايو، مباشرة قبل الاستحواذ عليها بواسطة منصة بلوكتشين اللامركزية ترون. ويوضح منشور المدونة الخطط قصيرة المدى للبروتوكول:

"من المتوقع الانتهاء من هذا التكامل في عام ٢٠٢٠. وفي الوقت نفسه، سيتم دمج BTFS مع بيتورنت لاستفادة أكثر من ١٠٠ مليون مستخدم من خلال خدمات شبكته."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، أعلنت بورصة باينانس للعملات المشفرة في ٣٠ سبتمبر أنها تزيل مجموعة من ثلاثين زوج تداول من قوائمها، بما في ذلك زوج واحد مع توكن BTT من بيتورنت.